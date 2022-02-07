أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر"، بحسب "رويترز".وأعلن سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".ووعد سعيد، اليوم، أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حد لما أسماه بـ"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيفا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر"، بحسب "رويترز".