تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تعلق-على-قرار-الرئيس-التونسي-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058159411.html
أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء
أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T20:14+0000
2022-02-07T20:14+0000
أخبار تونس اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر"، بحسب "رويترز".وأعلن سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".ووعد سعيد، اليوم، أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حد لما أسماه بـ"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيفا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".
أخبار تونس اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

20:14 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر"، بحسب "رويترز".
وأعلن سعيد، أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
ووعد سعيد، اليوم، أنه لن يتدخل في عمل القضاء، إلا أنه كان من "الواجب والمسؤولية" وضع حد لما أسماه بـ"مهازل"، وذلك تعقيبا على قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيفا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".
وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية