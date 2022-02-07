أمريكا تقود 10 دول أفريقية خلال مناورات عسكرية في ساحل العاج

واشنطن- سبوتنيك. وذكر بيان "أفريكوم" أن أكثر من 400 جندي من أكثر من 10 دول أفريقية حليفة سيشاركون في مناورات "فلينتلوك 2022" في كوت ديفوار، في الفترة من 15 إلى 28 فبراير/ شباط 2022.وأضاف البيان أن "فلينتلوك" هي أكبر تدريبات عسكرية سنوية خاصة بالعمليات العسكرية وإنفاذ القانون، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.يسمح هذا التمرين للدول المشاركة، بما في ذلك الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والنيجر، وكذلك الشركاء الدوليين كندا وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بتعزيز التعاون عبر الحدود وتوفير الأمن، وفقا للبيان.وأضافت القيادة: "فلينتلوك، كجزء من الاستثمارات الدولية في الدفاع والدبلوماسية والتنمية، تعزز القدرة الجماعية للدول الحليفة والشريكة لمواجهة تحديات اليوم والمستقبل".
يسمح هذا التمرين للدول المشاركة، بما في ذلك الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والنيجر، وكذلك الشركاء الدوليين كندا وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بتعزيز التعاون عبر الحدود وتوفير الأمن، وفقا للبيان.
وأضافت القيادة: "فلينتلوك، كجزء من الاستثمارات الدولية في الدفاع والدبلوماسية والتنمية، تعزز القدرة الجماعية للدول الحليفة والشريكة لمواجهة تحديات اليوم والمستقبل".