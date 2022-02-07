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اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تقود-10-دول-أفريقية-خلال-مناورات-عسكرية-في-ساحل-العاج-1058150354.html
أمريكا تقود 10 دول أفريقية خلال مناورات عسكرية في ساحل العاج
أمريكا تقود 10 دول أفريقية خلال مناورات عسكرية في ساحل العاج
قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي سيشارك في تدريبات مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية حليفة، في كوت ديفوار، ابتداء من الأسبوع... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:52+0000
2022-02-07T15:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر بيان "أفريكوم" أن أكثر من 400 جندي من أكثر من 10 دول أفريقية حليفة سيشاركون في مناورات "فلينتلوك 2022" في كوت ديفوار، في الفترة من 15 إلى 28 فبراير/ شباط 2022.وأضاف البيان أن "فلينتلوك" هي أكبر تدريبات عسكرية سنوية خاصة بالعمليات العسكرية وإنفاذ القانون، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.يسمح هذا التمرين للدول المشاركة، بما في ذلك الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والنيجر، وكذلك الشركاء الدوليين كندا وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بتعزيز التعاون عبر الحدود وتوفير الأمن، وفقا للبيان.وأضافت القيادة: "فلينتلوك، كجزء من الاستثمارات الدولية في الدفاع والدبلوماسية والتنمية، تعزز القدرة الجماعية للدول الحليفة والشريكة لمواجهة تحديات اليوم والمستقبل".
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

أمريكا تقود 10 دول أفريقية خلال مناورات عسكرية في ساحل العاج

15:52 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / SEYLLOUجنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / SEYLLOU
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قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي سيشارك في تدريبات مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية حليفة، في كوت ديفوار، ابتداء من الأسبوع المقبل.
واشنطن- سبوتنيك. وذكر بيان "أفريكوم" أن أكثر من 400 جندي من أكثر من 10 دول أفريقية حليفة سيشاركون في مناورات "فلينتلوك 2022" في كوت ديفوار، في الفترة من 15 إلى 28 فبراير/ شباط 2022.
وأضاف البيان أن "فلينتلوك" هي أكبر تدريبات عسكرية سنوية خاصة بالعمليات العسكرية وإنفاذ القانون، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
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يسمح هذا التمرين للدول المشاركة، بما في ذلك الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والنيجر، وكذلك الشركاء الدوليين كندا وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بتعزيز التعاون عبر الحدود وتوفير الأمن، وفقا للبيان.
وأضافت القيادة: "فلينتلوك، كجزء من الاستثمارات الدولية في الدفاع والدبلوماسية والتنمية، تعزز القدرة الجماعية للدول الحليفة والشريكة لمواجهة تحديات اليوم والمستقبل".
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