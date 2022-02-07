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https://arabic.sputniknews.com/20220207/مسلحون-يهاجمون-محطة-إذاعية-في-غينيا-بيساو-بعد-أيام-من-الانقلاب-الفاشل-1058147909.html
مسلحون يهاجمون محطة إذاعية في غينيا بيساو بعد أيام من الانقلاب الفاشل
مسلحون يهاجمون محطة إذاعية في غينيا بيساو بعد أيام من الانقلاب الفاشل
هاجم مسلحون في غينيا بيساو، اليوم الاثنين، محطة إذاعية خاصة تنتقد الحكومة ونهبوها، في هجوم أعقب محاولة انقلاب فاشلة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، الأسبوع... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:10+0000
2022-02-07T15:10+0000
2022-02-07T15:10+0000
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وصل مهاجمون ملثمون إلى المحطة في العاصمة بيساو في غضون 4 دقائق، وبدأوا في إطلاق النار وإتلاف أجهزة الراديو، بحسب ما كشفه أحد مديريها لوكالة "فرانس برس".وقال أحد مديري محطة "كابيتال إف إم" الذي طلب عدم نشر اسمه: "أجبروني على الركوع وضربوني بعقب الكلاشنيكوف". وأضاف أن زميله أصيب أثناء محاولته الهرب ودمرت المعدات وتعطل البث.تنتقد "كابيتال إف إم" بشدة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، 49 عاما، وتعتبر من وسائل الإعلام المقربة للحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، المهيمن سابقا في غينيا بيساو.أصبحت الهجمات على المحطة أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة، واقتحم مسلحون مجهولون المحطة، في تموز/ يوليو 2020، ودمروا المعدات.تأتي الحادثة الأخيرة بعد محاولة انقلابية في الأول من فبراير/ شباط، أودت بحياة 11 شخصا في البلد الفقير. لم تتضح هوية مدبري الانقلاب ولا دوافعهم وفتح الجيش تحقيقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-الوضع-الأمني-في-القارة-مقلق-بسبب-الإرهاب-والانقلابات-1058053611.html
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مسلحون يهاجمون محطة إذاعية في غينيا بيساو بعد أيام من الانقلاب الفاشل تابعنا عبر
هاجم مسلحون في غينيا بيساو، اليوم الاثنين، محطة إذاعية خاصة تنتقد الحكومة ونهبوها، في هجوم أعقب محاولة انقلاب فاشلة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، الأسبوع الماضي.
وصل مهاجمون ملثمون إلى المحطة في العاصمة بيساو في غضون 4 دقائق، وبدأوا في إطلاق النار وإتلاف أجهزة الراديو، بحسب ما كشفه أحد مديريها لوكالة "فرانس برس".
وقال أحد مديري محطة "كابيتال إف إم" الذي طلب عدم نشر اسمه: "أجبروني على الركوع وضربوني بعقب الكلاشنيكوف". وأضاف أن زميله أصيب أثناء محاولته الهرب ودمرت المعدات وتعطل البث.
تنتقد "كابيتال إف إم" بشدة
الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو
، 49 عاما، وتعتبر من وسائل الإعلام المقربة للحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، المهيمن سابقا في غينيا بيساو.
أصبحت الهجمات على المحطة أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة، واقتحم مسلحون مجهولون المحطة، في تموز/ يوليو 2020، ودمروا المعدات.
تأتي الحادثة الأخيرة بعد
محاولة انقلابية
في الأول من فبراير/ شباط، أودت بحياة 11 شخصا في البلد الفقير. لم تتضح هوية مدبري الانقلاب ولا دوافعهم وفتح الجيش تحقيقا.