تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220207/اجتماع-بين-بوتين-وماكرون-في-موسكو-1058150627.html
اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:43+0000
2022-02-07T16:13+0000
روسيا
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104201/65/1042016559_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_83383bf94c354707c0095c910be6d299.jpg
وقال بوتين مفتتحا اللقاء: "أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط بحل الأزمة الأوكرانية الداخلية جنوب شرقي البلاد".وتابع بوتين: "لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي".ولفت بوتين: "بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم".وأضاف بوتين: "لدينا مخاوف أمنية مشتركة وأود أن أشكر باريس على مشاركتها في حل هذه المشكلة".بدوره قال ماكرون خلال اللقاء: "القضية الأوكرانية مهمة للغاية وسنتناولها بجانب مواضيع أخرى".وأوضح ماكرون أنه "يجب على الجميع التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالأمن، والحوار في هذا الشأن أمر ضروري".وقال ماكرون قبل اللقاء إنه "متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم".ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ماكرون، قوله: "أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية".وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104201/65/1042016559_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_de35bcbd37f3f8ed1dfac555dbeea107.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فرنسا

اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو

15:43 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصوربوتين وماكرون
بوتين وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو.
وقال بوتين مفتتحا اللقاء: "أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط بحل الأزمة الأوكرانية الداخلية جنوب شرقي البلاد".

وتابع بوتين: "لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي".

ولفت بوتين: "بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم".
وأضاف بوتين: "لدينا مخاوف أمنية مشتركة وأود أن أشكر باريس على مشاركتها في حل هذه المشكلة".
بدوره قال ماكرون خلال اللقاء: "القضية الأوكرانية مهمة للغاية وسنتناولها بجانب مواضيع أخرى".
وأوضح ماكرون أنه "يجب على الجميع التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالأمن، والحوار في هذا الشأن أمر ضروري".
وقال ماكرون قبل اللقاء إنه "متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم".
ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ماكرون، قوله: "أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية".
وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.
من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية