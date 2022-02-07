https://arabic.sputniknews.com/20220207/اجتماع-بين-بوتين-وماكرون-في-موسكو-1058150627.html

اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو

اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:43+0000

2022-02-07T15:43+0000

2022-02-07T16:13+0000

روسيا

أخبار فرنسا

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وقال بوتين مفتتحا اللقاء: "أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط بحل الأزمة الأوكرانية الداخلية جنوب شرقي البلاد".وتابع بوتين: "لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي".ولفت بوتين: "بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم".وأضاف بوتين: "لدينا مخاوف أمنية مشتركة وأود أن أشكر باريس على مشاركتها في حل هذه المشكلة".بدوره قال ماكرون خلال اللقاء: "القضية الأوكرانية مهمة للغاية وسنتناولها بجانب مواضيع أخرى".وأوضح ماكرون أنه "يجب على الجميع التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالأمن، والحوار في هذا الشأن أمر ضروري".وقال ماكرون قبل اللقاء إنه "متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم".ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ماكرون، قوله: "أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية".وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.

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