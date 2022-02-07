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الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين يعكس مدى انخراط إيران في انتهاك حظر توريد السلاح
الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين يعكس مدى انخراط إيران في انتهاك حظر توريد السلاح
اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، إيران بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:50+0000
2022-02-07T15:50+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.ودعا ابن مبارك إلى "تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات"، على حد قوله.من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن "قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة".وأكد غروندبرغ أنه "ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام سيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن".ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ 14 نيسان/ابريل 2015، حظراً على تزويد جماعة "أنصار الله" بالأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/قصف-صاروخي-جديد-التحالف-يتهم-أنصار-الله-باستخدام-مرفأ-الحديدة-لأغراض-عسكرية-1058143000.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الخارجية اليمنية: تصعيد الحوثيين يعكس مدى انخراط إيران في انتهاك حظر توريد السلاح

15:50 GMT 07.02.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، إيران بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله".
القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
قصف صاروخي جديد... التحالف يتهم "أنصار الله" باستخدام مرفأ الحديدة لأغراض عسكرية
13:35 GMT

وقال إن "التصعيد الحوثي الأخير سواء بالاستهداف اليومي للمدنيين في الأحياء السكنية في المدن اليمنية مستخدماً الصواريخ الباليستية والطيران المستهدف أو باستهداف دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين خدمة للأجندة الإيرانية، ويعكس مدى الانخراط الإيراني في انتهاك حظر توريد السلاح للميلشيات الانقلابية وتوجيهها وفقا لمشروعه التدميري".

ودعا ابن مبارك إلى "تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات"، على حد قوله.
من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن "قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة".
وأكد غروندبرغ أنه "ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام سيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن".
ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ 14 نيسان/ابريل 2015، حظراً على تزويد جماعة "أنصار الله" بالأسلحة.
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