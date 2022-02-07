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https://arabic.sputniknews.com/20220207/قصف-صاروخي-جديد-التحالف-يتهم-أنصار-الله-باستخدام-مرفأ-الحديدة-لأغراض-عسكرية-1058143000.html
قصف صاروخي جديد... التحالف يتهم "أنصار الله" باستخدام مرفأ الحديدة لأغراض عسكرية
قصف صاروخي جديد... التحالف يتهم "أنصار الله" باستخدام مرفأ الحديدة لأغراض عسكرية
اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستغلال ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي اللذين تديرهما الجماعة لأغراض عسكرية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:35+0000
2022-02-07T13:35+0000
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أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف إن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي" ، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد التحالف أنه "سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني".ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه التحالف اتهاماً لجماعة "الحوثيين" بـ"التخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية [روابي] انطلاقاً من ميناء الحديدة"، و"اتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ البالستية الإيرانية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي

قصف صاروخي جديد... التحالف يتهم "أنصار الله" باستخدام مرفأ الحديدة لأغراض عسكرية

13:35 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / HO
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اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستغلال ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي اللذين تديرهما الجماعة لأغراض عسكرية.
القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف إن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي" ، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة، أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

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وأكد التحالف أنه "سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني".
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه التحالف اتهاماً لجماعة "الحوثيين" بـ"التخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية [روابي] انطلاقاً من ميناء الحديدة"، و"اتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ البالستية الإيرانية".

وتنفي الجماعة الاتهام، مؤكدةَ أن "ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من طيران التحالف أواخر عام 2015 إلا ما ندر من عمليات إنسانية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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