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العراق... "الحشد الشعبي" يطلق عملية أمنية في صلاح الدين
العراق... "الحشد الشعبي" يطلق عملية أمنية في صلاح الدين
أطلقت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة في قاطع عمليات صلاح الدين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T06:30+0000
2022-02-07T06:40+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".وبحسب بيان الهيئة، فقد انطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين .تأتي تلك العملية غداة إعلان الحشد الشعبي، أمس الأحد، انطلاق عملية تفتيش واسعة عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) شرقي محافظة صلاح الدين.وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدأت في عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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أخبار العراق اليوم

العراق... "الحشد الشعبي" يطلق عملية أمنية في صلاح الدين

06:30 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 06:40 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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أطلقت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة في قاطع عمليات صلاح الدين.
ونقلت "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".
وبحسب بيان الهيئة، فقد انطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين .
تأتي تلك العملية غداة إعلان الحشد الشعبي، أمس الأحد، انطلاق عملية تفتيش واسعة عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) شرقي محافظة صلاح الدين.
وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدأت في عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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