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العراق... انطلاق عملية تفتيش واسعة بحثا عن فلول داعش
العراق... انطلاق عملية تفتيش واسعة بحثا عن فلول داعش
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية تفتيش واسعة عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) شرقي محافظة صلاح الدين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:32+0000
2022-02-06T08:37+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدأت في عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف البيان أن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم بحثا عن فلول التنظيم الإرهابي وتدمير مخابئه.وفي أواخر الشهر الماضي نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/بعد-3-سنوات-من-سقوط-خلافتة-داعش-يسعى-لإثبات-وجوده-في-العراق-وسوريا-1057661459.html
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تنظيم داعش الإرهابي, العراق

العراق... انطلاق عملية تفتيش واسعة بحثا عن فلول داعش

08:32 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 06.02.2022)
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية تفتيش واسعة عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) شرقي محافظة صلاح الدين.
وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدأت في عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وأضاف البيان أن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم بحثا عن فلول التنظيم الإرهابي وتدمير مخابئه.
وفي أواخر الشهر الماضي نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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