العراق... انطلاق عملية تفتيش واسعة بحثا عن فلول داعش

وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بدأت في عملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف البيان أن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم بحثا عن فلول التنظيم الإرهابي وتدمير مخابئه.وفي أواخر الشهر الماضي نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
وأضاف البيان أن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم بحثا عن فلول التنظيم الإرهابي وتدمير مخابئه.
وفي أواخر الشهر الماضي نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.