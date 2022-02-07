القضاء العراقي يرصد "مكافأة كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن اغتيال الساعدي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن تقديم مكافاة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الساعدي، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".وندد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، بواقعة اغتيال القاضي، وأصدر بيانا جاء فيه أن المجلس يدين ويستنكر بشدة "الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري الذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي".وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون، وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أو في الأجهزة الأمنية لإعادة فرض سلطة القانون.وتعهد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بملاحقة مرتكبي الجريمة بحق القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.
رصد القضاء العراقي مكافأة وصفها بـ"الكبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، الذي نالت منه أيدي الإرهاب يوم السبت الماضي.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن تقديم مكافاة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الساعدي، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".
وندد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، بواقعة اغتيال القاضي، وأصدر بيانا جاء فيه أن المجلس يدين ويستنكر بشدة "الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري الذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي".
وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون، وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".
ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.
وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أو في الأجهزة الأمنية لإعادة فرض سلطة القانون.
وتعهد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بملاحقة مرتكبي الجريمة بحق القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.