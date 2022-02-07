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المغرب يعيد فتح المجال الجوي بعد إغلاق استمر شهرين
المغرب يعيد فتح المجال الجوي بعد إغلاق استمر شهرين
أعادت السلطات المغربية فتح المجال الجوي للبلاد، اليوم الاثنين، في محاولة لعودة الحركة في قطاع السياحة المتضرر منذ بداية أزمة جائحة كورونا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:12+0000
2022-02-07T13:12+0000
العالم العربي
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن عودة الرحلات الجوية من وإلى المغرب جاءت بعد شهرين من إلغاء الرحلات الجوية التجارية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.من جانبها، رحبت الشركات السياحية بعودة الرحلات، وكذلك المغاربة الذين علقوا في الخارج، فيما قالت الحكومة في بيان إن الركاب المتجهين إلى المملكة المغربية سيظلون بحاجة إلى إظهار إثبات التلقيح ضد مرض كوفيد -19، حيث سيخضعون عند وصولهم لمزيد من الاختبارات السريعة، كما سيتم اختيار بعضهم عشوائيًا لإجراء اختبار"بي سي آر" آخر.يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.وتعهدت السلطات المغربية بإطلاق حملة ترويجية لـ "وجهة المغرب"، وتقول إنها تعمل مع شركات الطيران لإعادة إنعاش القطاع.في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.
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العالم العربي

المغرب يعيد فتح المجال الجوي بعد إغلاق استمر شهرين

13:12 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / PASCAL PAVANIالخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / PASCAL PAVANI
تابعنا عبر
أعادت السلطات المغربية فتح المجال الجوي للبلاد، اليوم الاثنين، في محاولة لعودة الحركة في قطاع السياحة المتضرر منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن عودة الرحلات الجوية من وإلى المغرب جاءت بعد شهرين من إلغاء الرحلات الجوية التجارية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
من جانبها، رحبت الشركات السياحية بعودة الرحلات، وكذلك المغاربة الذين علقوا في الخارج، فيما قالت الحكومة في بيان إن الركاب المتجهين إلى المملكة المغربية سيظلون بحاجة إلى إظهار إثبات التلقيح ضد مرض كوفيد -19، حيث سيخضعون عند وصولهم لمزيد من الاختبارات السريعة، كما سيتم اختيار بعضهم عشوائيًا لإجراء اختبار"بي سي آر" آخر.
يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.
وتعهدت السلطات المغربية بإطلاق حملة ترويجية لـ "وجهة المغرب"، وتقول إنها تعمل مع شركات الطيران لإعادة إنعاش القطاع.
في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.
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