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المغرب: تمديد إغلاق الموانيء البحرية أمام المسافرين
المغرب: تمديد إغلاق الموانيء البحرية أمام المسافرين
قررت السلطات المغربية تمديد إغلاق الموانيء البحرية أمام رحلات السفر للمسافرين الراغبين في دخول المغرب أو الخروج منه. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:29+0000
2022-02-05T16:29+0000
2022-02-05T16:29+0000
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وحسب بيان نشهر موقع هسبريس المغربي أكدت مديرية الملاحة البحرية والتجارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك المغربية استمرار إغلاق الموانيء البحرية في وجه الرحلات حتى إشعار آخر.وأوضح البيان أن قرار "تمديد الإغلاق لا يسري على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات".واستند القرار المغربي إلى ما وصفها بـ "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب".وأوضح بيان الحكومة وقتها أن "لجنة تقنية ستقوم بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا".
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أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا
المغرب: تمديد إغلاق الموانيء البحرية أمام المسافرين تابعنا عبر
قررت السلطات المغربية تمديد إغلاق الموانيء البحرية أمام رحلات السفر للمسافرين الراغبين في دخول المغرب أو الخروج منه.
وحسب بيان نشهر
موقع هسبريس
المغربي أكدت مديرية الملاحة البحرية والتجارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك المغربية استمرار إغلاق الموانيء البحرية في وجه الرحلات حتى إشعار آخر.
وأوضح البيان أن قرار "تمديد الإغلاق لا يسري على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات".
قرار تمديد
إغلاق الموانيء يأتي بعد أن قررت الحكومة المغربية "إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الجاري".
واستند القرار المغربي إلى ما وصفها بـ "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب".
وأوضح بيان الحكومة وقتها أن "لجنة تقنية ستقوم بدراسة
الإجراءات والتدابير
اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا".