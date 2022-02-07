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https://arabic.sputniknews.com/20220207/انتهاء-جلسة-البرلمان-العراقي-المخصصة-لانتخاب-الرئيس-1058141124.html
انتهاء جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس
انتهاء جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس
أعلن مصدر برلماني عراقي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قد انتهت. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:54+0000
2022-02-07T12:57+0000
العراق
العالم العربي
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وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، إن "مجلس النواب أنهى جلسته التداولية وغادر النواب مبنى البرلمان".وأكد المصدر أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.وكانت قد أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.
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العراق, العالم العربي

انتهاء جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس

12:54 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 07.02.2022)
© Photoالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
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أعلن مصدر برلماني عراقي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قد انتهت.
وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، إن "مجلس النواب أنهى جلسته التداولية وغادر النواب مبنى البرلمان".
وأكد المصدر أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.
وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.
وكانت قد أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.
وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.
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