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بايدن يؤكد دعمه الثابت لأمن إسرائيل وتجديد نظام القبة الحديدية
بايدن يؤكد دعمه الثابت لأمن إسرائيل وتجديد نظام القبة الحديدية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الثابت لأمن إسرائيل ودعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:56+0000
2022-02-07T11:02+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب بيان للبيت الأبيض مساء أمس الأحد، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها"، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب مساء الأربعاء، بعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-إسرائيل-يهنئ-الرئيس-الأمريكي-على-تصفية-زعيم-داعش-1058112971.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يؤكد دعمه الثابت لأمن إسرائيل وتجديد نظام القبة الحديدية

10:56 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الثابت لأمن إسرائيل ودعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.
وبحسب بيان للبيت الأبيض مساء أمس الأحد، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها"، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رئيس وزراء إسرائيل يهنئ الرئيس الأمريكي على تصفية زعيم "داعش"
أمس, 18:50 GMT
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب مساء الأربعاء، بعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.
وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
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