بايدن يؤكد دعمه الثابت لأمن إسرائيل وتجديد نظام القبة الحديدية

وبحسب بيان للبيت الأبيض مساء أمس الأحد، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها"، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب مساء الأربعاء، بعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الثابت لأمن إسرائيل ودعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.
وبحسب بيان للبيت الأبيض مساء أمس الأحد، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها"، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.