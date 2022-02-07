بعد واقعة الطفل ريان... حملة لتغطية الآبار المفتوحة في الجزائر

وذكرت صحيفة "الخبر" أن مصالح ولاية المسيلة شرقي الجزائر، أصدرت قرارا جديدا للوقاية من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية.وفي بلاغ صدر أمس الأحد، طالبت مصالح الولاية ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها بشكل مناسب لحماية المواطنين والحيوانات، من مخاطر السقوط فيها.وذكر البلاغ أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنه البلاغ بشكل دوري ومفاجئ من خلال زيارة مواقع الآبار.وكشف البلاغ عن فرض إجراءات رادعة للمخالفين وتحميل ملاك الآبار المسؤولية الكاملة عن أي حادث قد يقع في المستقبل.وخلال الساعات الأخيرة الماضية، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر حملة "تغطية الآبار".وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في بيان السبت، وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.