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بعد واقعة الطفل ريان... حملة لتغطية الآبار المفتوحة في الجزائر
بعد واقعة الطفل ريان... حملة لتغطية الآبار المفتوحة في الجزائر
انطلقت حملة رسمية في الجزائر لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أوران الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:09+0000
2022-02-07T11:09+0000
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
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وذكرت صحيفة "الخبر" أن مصالح ولاية المسيلة شرقي الجزائر، أصدرت قرارا جديدا للوقاية من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية.وفي بلاغ صدر أمس الأحد، طالبت مصالح الولاية ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها بشكل مناسب لحماية المواطنين والحيوانات، من مخاطر السقوط فيها.وذكر البلاغ أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنه البلاغ بشكل دوري ومفاجئ من خلال زيارة مواقع الآبار.وكشف البلاغ عن فرض إجراءات رادعة للمخالفين وتحميل ملاك الآبار المسؤولية الكاملة عن أي حادث قد يقع في المستقبل.وخلال الساعات الأخيرة الماضية، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر حملة "تغطية الآبار".وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في بيان السبت، وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم

بعد واقعة الطفل ريان... حملة لتغطية الآبار المفتوحة في الجزائر

11:09 GMT 07.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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انطلقت حملة رسمية في الجزائر لتأمين وتغطية الآبار، في أعقاب واقعة الطفل المغربي ريان أوران الذي توفي جراء السقوط في أحد الآبار المفتوحة في بلاده.
وذكرت صحيفة "الخبر" أن مصالح ولاية المسيلة شرقي الجزائر، أصدرت قرارا جديدا للوقاية من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية.
وفي بلاغ صدر أمس الأحد، طالبت مصالح الولاية ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها بشكل مناسب لحماية المواطنين والحيوانات، من مخاطر السقوط فيها.
وذكر البلاغ أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنه البلاغ بشكل دوري ومفاجئ من خلال زيارة مواقع الآبار.
وكشف البلاغ عن فرض إجراءات رادعة للمخالفين وتحميل ملاك الآبار المسؤولية الكاملة عن أي حادث قد يقع في المستقبل.
وخلال الساعات الأخيرة الماضية، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماع في الجزائر حملة "تغطية الآبار".
وتطالب الحملة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في بيان السبت، وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث مؤسف حظي بمتابعة واسعة.
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