بينيت عن تجسس الشرطة: "بيغاسوس" مهم لمكافحة الجرائم وليس لتصيد الإسرائيليين

القدس - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب بينيت، بعد الإعلان عن إطلاق تحقيق في مزاعم التجسس إن "الأشياء التي تم نشرها، إذا كانت صحيحة، فهي خطيرة للغاية".وتابع: "بعد وقت قصير، ستعين الحكومة مستشارة قضائية، وبعدها سنجلس ونتشاور لنفهم كيف تبدو الصورة، ولن نترك الجمهور من دون إجابة، نحن نتفهم خطورة الأمر".وذكر تقرير أخيرًا عن صحيفة "كالكاليست" اليومية الإسرائيلية، إن الشرطة استخدمت على نطاق واسع برنامج التجسس على الهواتف الذكية، "بيغاسوس"، من إنتاج شركة "إن إس أو"، للتجسس على هواتف رجال أعمال ومسؤولي وزارات وصحافيين وناشطين ومقربين من رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وكذلك في هاتف نجله أفنير.كما طالت عمليات التجسس وجمع المعلومات الاحتجاجات لأسباب اجتماعية وسياسية على حد سواء، وبرر مسؤولو الشرطة ذلك بحماية النظام العام خلال الاحتجاجات.وتعتبر شركة "إن إس أو" إحدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وهي مالكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، المتهم بالمشاركة في استهداف قائمة تضم نحو خمسين ألف هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وصحافيين حول العالم.واستقال مدير الشركة، آشر ليفي، الشهر الماضي، بعد كشف الصحيفة الإسرائيلية عن استخدام الشرطة للبرنامج في التجسس على إسرائيليين.
وتابع: "بعد وقت قصير، ستعين الحكومة مستشارة قضائية، وبعدها سنجلس ونتشاور لنفهم كيف تبدو الصورة، ولن نترك الجمهور من دون إجابة، نحن نتفهم خطورة الأمر".
وذكر تقرير أخيرًا عن صحيفة "كالكاليست" اليومية الإسرائيلية، إن الشرطة استخدمت على نطاق واسع برنامج التجسس على الهواتف الذكية، "بيغاسوس"، من إنتاج شركة "إن إس أو"، للتجسس على هواتف رجال أعمال ومسؤولي وزارات وصحافيين وناشطين ومقربين من رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وكذلك في هاتف نجله أفنير.
كما طالت عمليات التجسس وجمع المعلومات الاحتجاجات لأسباب اجتماعية وسياسية على حد سواء، وبرر مسؤولو الشرطة ذلك بحماية النظام العام خلال الاحتجاجات.
وفي بيان اليوم، قال وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف: "قررت تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشكل معمق في انتهاكات الحقوق المدنية وخصوصيتها"، واعدًا بدراسة جميع الادعاءات.
وتعتبر شركة "إن إس أو" إحدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وهي مالكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، المتهم بالمشاركة في استهداف قائمة تضم نحو خمسين ألف هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وصحافيين حول العالم.
واستقال مدير الشركة، آشر ليفي، الشهر الماضي، بعد كشف الصحيفة الإسرائيلية عن استخدام الشرطة للبرنامج في التجسس على إسرائيليين.