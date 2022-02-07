تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بينيت-عن-تجسس-الشرطة-بيغاسوس-مهم-لمكافحة-الجرائم-وليس-لتصيد-الإسرائيليين-1058141917.html
بينيت عن تجسس الشرطة: "بيغاسوس" مهم لمكافحة الجرائم وليس لتصيد الإسرائيليين
بينيت عن تجسس الشرطة: "بيغاسوس" مهم لمكافحة الجرائم وليس لتصيد الإسرائيليين
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن تجسس الشرطة على هواتف الإسرائيليين أمر بالغ الخطورة إن ثبتت صحته 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:23+0000
2022-02-07T13:23+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acc1a7b9a516f19499f25262558adca6.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب بينيت، بعد الإعلان عن إطلاق تحقيق في مزاعم التجسس إن "الأشياء التي تم نشرها، إذا كانت صحيحة، فهي خطيرة للغاية".وتابع: "بعد وقت قصير، ستعين الحكومة مستشارة قضائية، وبعدها سنجلس ونتشاور لنفهم كيف تبدو الصورة، ولن نترك الجمهور من دون إجابة، نحن نتفهم خطورة الأمر".وذكر تقرير أخيرًا عن صحيفة "كالكاليست" اليومية الإسرائيلية، إن الشرطة استخدمت على نطاق واسع برنامج التجسس على الهواتف الذكية، "بيغاسوس"، من إنتاج شركة "إن إس أو"، للتجسس على هواتف رجال أعمال ومسؤولي وزارات وصحافيين وناشطين ومقربين من رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وكذلك في هاتف نجله أفنير.كما طالت عمليات التجسس وجمع المعلومات الاحتجاجات لأسباب اجتماعية وسياسية على حد سواء، وبرر مسؤولو الشرطة ذلك بحماية النظام العام خلال الاحتجاجات.وتعتبر شركة "إن إس أو" إحدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وهي مالكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، المتهم بالمشاركة في استهداف قائمة تضم نحو خمسين ألف هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وصحافيين حول العالم.واستقال مدير الشركة، آشر ليفي، الشهر الماضي، بعد كشف الصحيفة الإسرائيلية عن استخدام الشرطة للبرنامج في التجسس على إسرائيليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/نتنياهو-يرد-على-تقرير-حول-سماحه-للسعودية-باستخدام-برنامج-التجسس-بيغاسوس-1057379318.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إسرائيل-تتخذ-قرارا-حاسما-بشأن-تجسس-الشرطة-على-الهواتف-باستخدام-بيغاسوس-1057601866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d4dd030dbd31e23f630ecaf2eccb4bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم

بينيت عن تجسس الشرطة: "بيغاسوس" مهم لمكافحة الجرائم وليس لتصيد الإسرائيليين

13:23 GMT 07.02.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
تابعنا عبر
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن تجسس الشرطة على هواتف الإسرائيليين أمر بالغ الخطورة إن ثبتت صحته
القدس - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب بينيت، بعد الإعلان عن إطلاق تحقيق في مزاعم التجسس إن "الأشياء التي تم نشرها، إذا كانت صحيحة، فهي خطيرة للغاية".

وأضاف: "يعتبر بيغاسوس والأدوات المماثلة مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، ولكنها ليست معدة للتصيد ضد الإسرائيليين".

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
نتنياهو يرد على تقرير حول سماحه للسعودية باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"
28 يناير, 15:00 GMT
وتابع: "بعد وقت قصير، ستعين الحكومة مستشارة قضائية، وبعدها سنجلس ونتشاور لنفهم كيف تبدو الصورة، ولن نترك الجمهور من دون إجابة، نحن نتفهم خطورة الأمر".
وذكر تقرير أخيرًا عن صحيفة "كالكاليست" اليومية الإسرائيلية، إن الشرطة استخدمت على نطاق واسع برنامج التجسس على الهواتف الذكية، "بيغاسوس"، من إنتاج شركة "إن إس أو"، للتجسس على هواتف رجال أعمال ومسؤولي وزارات وصحافيين وناشطين ومقربين من رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وكذلك في هاتف نجله أفنير.
كما طالت عمليات التجسس وجمع المعلومات الاحتجاجات لأسباب اجتماعية وسياسية على حد سواء، وبرر مسؤولو الشرطة ذلك بحماية النظام العام خلال الاحتجاجات.

وفي بيان اليوم، قال وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف: "قررت تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشكل معمق في انتهاكات الحقوق المدنية وخصوصيتها"، واعدًا بدراسة جميع الادعاءات.

هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن تجسس الشرطة على الهواتف باستخدام "بيغاسوس"
1 فبراير, 15:10 GMT
وتعتبر شركة "إن إس أو" إحدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وهي مالكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، المتهم بالمشاركة في استهداف قائمة تضم نحو خمسين ألف هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وصحافيين حول العالم.
واستقال مدير الشركة، آشر ليفي، الشهر الماضي، بعد كشف الصحيفة الإسرائيلية عن استخدام الشرطة للبرنامج في التجسس على إسرائيليين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية