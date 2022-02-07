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تشييع جنازة الطفل ريان في المغرب... صور وفيديو
تشييع جنازة الطفل ريان في المغرب... صور وفيديو
شيعت جنازة الطفل المغربي، ريان، بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، والذي أثار مشاعر مواطني العديد من ‏دول العالم، بعد أن ظل عالقا داخل بئر لمدة 5 أيام متواصلة.‏ 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:46+0000
2022-02-07T13:52+0000
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وتوافد مئات المعزين لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان (5 سنوات) وتشييع جثمانه إلى مقبرة الزاوية في دوار داورتان، في إقليم شفشاون.وشهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة، الذي أقيمت فيه جنازة الطفل ريان، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وخصصت السلطات المغربية طائرة خاصة لنقل جثمان ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون، كما أقيم مصلى خاص لأداء صلاة الجنازة على روحه.وكان الطفل ريان أورام سقط في بئر جافة ضيقة بطول 32 مترا، يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى عملية معقدة لتحريك التربة لمحاولة الوصول إليه دون التسبب في انهيار أرضي.وفي مساء السبت، هتفت الحشود عندما قام عمال الإنقاذ بإزالة حفنة من التربة للوصول إليه، بعد عملية حفر ماراثونية في قرية إغران في جبال الريف الفقيرة شمالي المغرب. إلا أن الفرحة تحولت إلى حزن، عندما أعلنت الحكومة المغربية وفاة ريان، وتواصل الملك محمد السادس مع والدي الطفل لتقديم تعازيه لهما، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى عسكري.وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي برسائل الدعم والحزن لوفاة الطفل ريان، ورسائل الثناء لعمال الإنقاذ الذين حاولوا نجدته.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إجراء-من-السعودية-بعد-وفاة-الطفل-المغربي-ريان-1058138086.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

تشييع جنازة الطفل ريان في المغرب... صور وفيديو

13:46 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / FADEL SENNAفرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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شيعت جنازة الطفل المغربي، ريان، بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، والذي أثار مشاعر مواطني العديد من ‏دول العالم، بعد أن ظل عالقا داخل بئر لمدة 5 أيام متواصلة.‏
وتوافد مئات المعزين لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان (5 سنوات) وتشييع جثمانه إلى مقبرة الزاوية في دوار داورتان، في إقليم شفشاون.
وشهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة، الذي أقيمت فيه جنازة الطفل ريان، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وخصصت السلطات المغربية طائرة خاصة لنقل جثمان ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون، كما أقيم مصلى خاص لأداء صلاة الجنازة على روحه.
وكان الطفل ريان أورام سقط في بئر جافة ضيقة بطول 32 مترا، يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى عملية معقدة لتحريك التربة لمحاولة الوصول إليه دون التسبب في انهيار أرضي.
وفي مساء السبت، هتفت الحشود عندما قام عمال الإنقاذ بإزالة حفنة من التربة للوصول إليه، بعد عملية حفر ماراثونية في قرية إغران في جبال الريف الفقيرة شمالي المغرب.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
إجراء من السعودية بعد وفاة الطفل المغربي ريان
11:58 GMT
إلا أن الفرحة تحولت إلى حزن، عندما أعلنت الحكومة المغربية وفاة ريان، وتواصل الملك محمد السادس مع والدي الطفل لتقديم تعازيه لهما، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى عسكري.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي برسائل الدعم والحزن لوفاة الطفل ريان، ورسائل الثناء لعمال الإنقاذ الذين حاولوا نجدته.
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