https://arabic.sputniknews.com/20220207/خبير-عسكري-يبين-دور-الوساطة-الأمريكية-في-ترسيم-حدود-لبنان-البحرية-مع-إسرائيل-1058157818.html

خبير عسكري يبين دور الوساطة الأمريكية في ترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل

خبير عسكري يبين دور الوساطة الأمريكية في ترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل

يحل الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، ضيفاً على لبنان بدءا من عصر غد الثلاثاء، في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء، حيث... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T19:22+0000

2022-02-07T19:22+0000

2022-02-07T19:22+0000

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العالم العربي

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وتتضارب المعلومات حول مدى إمكانية هوكشتاين في جمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مفاوضات غير مباشرة على طاولة قوات الطوارىء الدولية مجدداً، داخل مركز الأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة الحدودية جنوبي لبنان، لا سيما بعد تسريب الرسالة (الوثيقة) التي تقدمت بها الخارجية اللبنانية عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن حصة لبنان في المياه الإقليمية تنطلق من النقطة 29 وليس 23، بما معناه حق لبنان بالحصول على أكثر من 1400 كلم مربعا من المياه الإقليمية عوض الـ860 كلم التي تفاوض بشأنها إسرائيل.ويعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الزيارة ليست الأولى التي يقوم بها الوسيط الأمريكي إلى بيروت، وتتعلق بالحدود البحرية والخلاف حولها بين لبنان وإسرائيل، لبنان مصر على الخط 29 وهو أمر مفهوم وإسرائيل كما نعلم تعدت على هذا الخط، هذا هو الخلاف، الوسيط يطرح موضوع بيننا وبين الكيان الإسرائيلي وهي الحقول المشتركة وبطرحه يريد أن نتنازل عن الخط 29 وأن الذي نطالب فيه سيصبح حقلاً مشتركاً بين لبنان وإسرائيل، ولبنان لن يقبل ولا يجب أن يقبل بهذا الطرح".وأشار جابر إلى أن "الضغوطات السياسية والاقتصادية كبيرة على لبنان، واستغل هذا الوقت بالذات ليحاول أن يضغط، وزيارته ليست بعيدة عن موضوع الانتخابات لأن الأمريكان ليسوا بعيدين عن الانتخابات في مايو/أيار المقبل، إذا كانت ستحصل أم لا، ولهم نفوذهم هنا ومعروف بتحجيم قوى الممانعة للولايات المتحدة الأمريكي".وأوضح أن "زيارة الوسيط الأمريكي إلى لبنان تأتي لاستطلاع موقف حزب الله من ملف ترسيم الحدود البحرية".وأردف: "الجانب الأمريكي لا يهمه رأي حزب الله إلا إذا كان هناك خطر في مجابهة عسكرية فقط، وإلا غير ذلك يريدون الإستطلاع فيم إذا استمرينا في هذا الملف ووافقت الحكومة اللبنانية ولو رفض حزب الله هذا الأمر هو وحلفاءه، فهل يوجد مؤشرات إلى خطر عملية عسكرية، لأنه سبق وأن وعد أمين عام حزب الله أنه لن يقبل بأن يتعدوا على البحر، فيريد أن يرى إذا كان هذا الكلام سار المفعول أم لا".

https://arabic.sputniknews.com/20220207/اجتماع-بين-بوتين-وماكرون-في-موسكو-1058150627.html

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