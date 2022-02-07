رئيس إسرائيل يتصل بأردوغان للاطمئنان على صحته بعد الإصابة بكورونا

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان يوم أمس الأحد، أن هرتسوغ تحدث مع أردوغان "وتمنى له العافية والشفاء التام بعد إصابته بفيروس كورونا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى أوكرانيا، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.وأضاف أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه تحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة".وأضاف أردوغان أن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل "مبنية على أساس الربح المتبادل".وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال إنّ "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية"، مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى أوكرانيا، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه تحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة".
وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال إنّ "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية"، مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".