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https://arabic.sputniknews.com/20220207/رئيس-إسرائيل-يتصل-بأردوغان-للاطمئنان-على-صحته-بعد-الإصابة-بكورونا-1058130149.html
رئيس إسرائيل يتصل بأردوغان للاطمئنان على صحته بعد الإصابة بكورونا
رئيس إسرائيل يتصل بأردوغان للاطمئنان على صحته بعد الإصابة بكورونا
اتصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته بعد إصابته وعقيلته بمتحور أوميكرون. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:22+0000
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وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان يوم أمس الأحد، أن هرتسوغ تحدث مع أردوغان "وتمنى له العافية والشفاء التام بعد إصابته بفيروس كورونا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى أوكرانيا، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.وأضاف أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه تحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة".وأضاف أردوغان أن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل "مبنية على أساس الربح المتبادل".وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال إنّ "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية"، مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-يعلن-موعد-زيارة-الرئيس-الإسرائيلي-إلى-تركيا-1057740874.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

رئيس إسرائيل يتصل بأردوغان للاطمئنان على صحته بعد الإصابة بكورونا

10:22 GMT 07.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . POOL
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اتصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته بعد إصابته وعقيلته بمتحور أوميكرون.
وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان يوم أمس الأحد، أن هرتسوغ تحدث مع أردوغان "وتمنى له العافية والشفاء التام بعد إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف البيان أن أردوغان شكر هرتسوغ على إبداء الاهتمام بسلامته، كما ناقش الرئيسان "إمكانية عقد لقاء بينهما قريبا".
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
أردوغان يعلن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا
3 فبراير, 08:16 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى أوكرانيا، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه تحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة".
وأضاف أردوغان أن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل "مبنية على أساس الربح المتبادل".
وفي تعليقه على سؤال حول احتمالية التعاون بين تركيا وإسرائيل في قضايا إقليمية، قال إنّ "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية"، مؤكدًا أن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".
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