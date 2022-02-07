https://arabic.sputniknews.com/20220207/لقاء-أخوي-بين-الإمارات-وإسرائيل-صور-1058150014.html

"لقاء أخوي" بين الإمارات وإسرائيل... صور

"لقاء أخوي" بين الإمارات وإسرائيل... صور

قام السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، بزيارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، في مقر إقامته في بلدة كفر ياسيف. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:48+0000

2022-02-07T15:48+0000

2022-02-07T15:48+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ونشر محمد آل خاجة، عبر حسابه على "تويتر"، مجموعة صور من اللقاء، واصفا إياه بـ"اللقاء الأخوي".وأوضح أنهما "اجتمعا على مائدة الغداء بحضور أبناء الطائفة وبعض أعضاء الكنيست وممثلي الأديان، وتحدثا عن أهمية الاتفاق الإبراهيمي في بناء جسور السلام بين الشعوب".وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، أمس الأحد، النقاب عن زيارة يقوم بها نواب من البرلمان الإماراتي للكنيست الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.ذكرت القناة السابعة العبرية، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي، سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست، غدا الاثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.وأكدت القناة العبرية في موقعها الإلكتروني أن النعيمي سيلتقي السفير الإماراتي لدى إسرائيل، برفقة نواب إماراتيين آخرين برئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ميكي ليفي، وغيره من النواب الإسرائيليين.من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل، فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم