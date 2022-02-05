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إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية
إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن هناك مخاوف حقيقية من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:33+0000
2022-02-05T14:33+0000
إسرائيل
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن هناك مخاوف حقيقية من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب مخاوف أمنية.وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المخاوف الأمنية تعود إلى خلافات واسعة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والسلطات الأمنية في إمارة دبي بشأن أمن رحلات الخطوط الجوية، وكل من وزارتي الخارجية والنقل في إسرائيل ومعهما جهاز الشاباك، ومن قبلهم جميعهم مكتب رئيس الوزراء يحاولون حل المشكلة بالاتصالات مع الإمارات.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالوا، إن الأمر يتعلق بمشكلة فنية وهم في طريقهم إلى حلها في الأيام المقبلة، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، فإنه سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى إمارة دبي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثامن من الشهر الجاري.وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-هجوم-أنصار-الله-إعلام-وفد-إسرائيلي-رفيع-زار-أبو-ظبي-لبحث-تقديم-المساعدة-العسكرية-للإمارات-1057863937.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية

14:33 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن هناك مخاوف حقيقية من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن هناك مخاوف حقيقية من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب مخاوف أمنية.
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بعد هجوم "أنصار الله".. إعلام: وفد إسرائيلي رفيع زار أبو ظبي لبحث تقديم المساعدة العسكرية للإمارات
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وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المخاوف الأمنية تعود إلى خلافات واسعة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والسلطات الأمنية في إمارة دبي بشأن أمن رحلات الخطوط الجوية، وكل من وزارتي الخارجية والنقل في إسرائيل ومعهما جهاز الشاباك، ومن قبلهم جميعهم مكتب رئيس الوزراء يحاولون حل المشكلة بالاتصالات مع الإمارات.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالوا، إن الأمر يتعلق بمشكلة فنية وهم في طريقهم إلى حلها في الأيام المقبلة، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، فإنه سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى إمارة دبي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثامن من الشهر الجاري.
وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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