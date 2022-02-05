https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-مخاوف-من-توقف-الرحلات-الجوية-بين-الإمارات-وإسرائيل-لخلافات-أمنية-1058063863.html

إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية

إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن هناك مخاوف حقيقية من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T14:33+0000

2022-02-05T14:33+0000

2022-02-05T14:33+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن هناك مخاوف حقيقية من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب مخاوف أمنية.وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المخاوف الأمنية تعود إلى خلافات واسعة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والسلطات الأمنية في إمارة دبي بشأن أمن رحلات الخطوط الجوية، وكل من وزارتي الخارجية والنقل في إسرائيل ومعهما جهاز الشاباك، ومن قبلهم جميعهم مكتب رئيس الوزراء يحاولون حل المشكلة بالاتصالات مع الإمارات.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالوا، إن الأمر يتعلق بمشكلة فنية وهم في طريقهم إلى حلها في الأيام المقبلة، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، فإنه سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى إمارة دبي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثامن من الشهر الجاري.وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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