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لقاء سعودي أمريكي لوقف "انتهاكات أنصار الله بحق اليمنيين"
لقاء سعودي أمريكي لوقف "انتهاكات أنصار الله بحق اليمنيين"
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، جهود الدولتين في وقف... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:30+0000
2022-02-07T17:30+0000
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وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وكشفت وكالة "أسوشيتدبرس"، أخيرا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة "أنصار الله" وقادتها في اليمن.وأفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع.وأوضحت أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على "طمأنة" الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

لقاء سعودي أمريكي لوقف "انتهاكات أنصار الله بحق اليمنيين"

17:30 GMT 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، جهود الدولتين في وقف انتهاكات جماعة "أنصار الله" بحق اليمنيين.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكشفت وكالة "أسوشيتدبرس"، أخيرا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة "أنصار الله" وقادتها في اليمن.
وأفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع.
وأوضحت أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.
ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على "طمأنة" الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.
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