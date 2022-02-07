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https://arabic.sputniknews.com/20220207/مباراة-بالكمامات-الكنديات-يرفضن-مواجهة-الروسيات-بالهوكي-في-أولمبياد-بكين-1058121159.html
مباراة بالكمامات... الكنديات يرفضن مواجهة الروسيات بالهوكي في أولمبياد بكين
مباراة بالكمامات... الكنديات يرفضن مواجهة الروسيات بالهوكي في أولمبياد بكين
رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:00+0000
2022-02-07T07:37+0000
رياضة
روسيا
بكين 2022
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حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.فتقرر تأجيل اللقاء ساعة كاملة، ومن بعد عاد الفريقان إلى اللقاء بعد حصول الفريق الكندي على نتائج التحليل، حيث خاض الفريقان اللقاء مرتدين الكمامات الطبية.هذا وكان عدد من لاعبي المنتخب الروسي قد أصيبوا بالفيروس قبل اللقاء وتم حجرهم.ودخل المنتخب الروسي الشوط الثالث من اللقاء بدون أقنعة طبية، في الوقت الذي لاتزال فيه لاعبات المنتخب الكندي مرتدين للأقنعة.هذا وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 6 أهداف لهدف للمنتخب الروسي.
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رياضة, روسيا, بكين 2022

مباراة بالكمامات... الكنديات يرفضن مواجهة الروسيات بالهوكي في أولمبياد بكين

07:00 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEلقاء كندا وروسيا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين
لقاء كندا وروسيا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.
حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورلقاء روسيا وكندا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين
لقاء روسيا وكندا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
لقاء روسيا وكندا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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هذا وأجرى المنتخب الروسي التحاليل قبل بداية اللقاء إلى أن خطأ من قبل اللجنة المنظمة حال دون وصول النتائج إلى المنتخب الكندي. حيث يتم إجراء التحاليل من قبل اللجنة المنظمة ووضعها في نظام مشترك يمكن جميع الراغبيين من الحصول على هذه المعلومات.
فتقرر تأجيل اللقاء ساعة كاملة، ومن بعد عاد الفريقان إلى اللقاء بعد حصول الفريق الكندي على نتائج التحليل، حيث خاض الفريقان اللقاء مرتدين الكمامات الطبية.
© REUTERS / DAVID W CERNYمنتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين
منتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
منتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين
© REUTERS / DAVID W CERNY
هذا وكان عدد من لاعبي المنتخب الروسي قد أصيبوا بالفيروس قبل اللقاء وتم حجرهم.
ودخل المنتخب الروسي الشوط الثالث من اللقاء بدون أقنعة طبية، في الوقت الذي لاتزال فيه لاعبات المنتخب الكندي مرتدين للأقنعة.
هذا وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 6 أهداف لهدف للمنتخب الروسي.
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