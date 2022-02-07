مباراة بالكمامات... الكنديات يرفضن مواجهة الروسيات بالهوكي في أولمبياد بكين

حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.فتقرر تأجيل اللقاء ساعة كاملة، ومن بعد عاد الفريقان إلى اللقاء بعد حصول الفريق الكندي على نتائج التحليل، حيث خاض الفريقان اللقاء مرتدين الكمامات الطبية.هذا وكان عدد من لاعبي المنتخب الروسي قد أصيبوا بالفيروس قبل اللقاء وتم حجرهم.ودخل المنتخب الروسي الشوط الثالث من اللقاء بدون أقنعة طبية، في الوقت الذي لاتزال فيه لاعبات المنتخب الكندي مرتدين للأقنعة.هذا وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 6 أهداف لهدف للمنتخب الروسي.
هذا وأجرى المنتخب الروسي التحاليل قبل بداية اللقاء إلى أن خطأ من قبل اللجنة المنظمة حال دون وصول النتائج إلى المنتخب الكندي. حيث يتم إجراء التحاليل من قبل اللجنة المنظمة ووضعها في نظام مشترك يمكن جميع الراغبيين من الحصول على هذه المعلومات.
فتقرر تأجيل اللقاء ساعة كاملة، ومن بعد عاد الفريقان إلى اللقاء بعد حصول الفريق الكندي على نتائج التحليل، حيث خاض الفريقان اللقاء مرتدين الكمامات الطبية.