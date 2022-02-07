تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-يلحق-بنزيما-بـ-ريال-مدريد-في-مواجهة-باريس-سان-جيرمان-1058152243.html
هل يلحق "بنزيما" بـ "ريال مدريد" في مواجهة "باريس سان جيرمان"
هل يلحق "بنزيما" بـ "ريال مدريد" في مواجهة "باريس سان جيرمان"
هل يلحق كريم بنزيما بفريقه ريال مدريد قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان؟ سؤال بدأ قلق الإجابة عنه يسيطر على النادي الملكي عقب إصابة بنزيما في أوتار... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:25+0000
2022-02-07T16:25+0000
أخبار نادي ريال مدريد
الأندية الأوروبية
كريم بنزيما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050228295_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_ba5b6c073e221180b810ec0ddeec6f5a.jpg
حسب موقع توب ميركاتو، فإن عودة بنزيما أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدا أن بنزيما سوف يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 15 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب بارك دي برينس.وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة إلتشي التي أضاع خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل 2-2.يشار إلى أن طرف المباراة المرتقية الآخر (باريس سان جيرمان) يسعى إلى عودة البرازيلي نيمار، وذلك بعد غيابه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب إصابة في الكاحل.
https://arabic.sputniknews.com/20210421/لاعب-القرن-بنزيما-يحقق-رقما-مميزا-في-تاريخ-ريال-مدريد-1048765104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050228295_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_32a30272f419809a7981ad49c9c2250a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, الأندية الأوروبية, كريم بنزيما

هل يلحق "بنزيما" بـ "ريال مدريد" في مواجهة "باريس سان جيرمان"

16:25 GMT 07.02.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZكريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZ
تابعنا عبر
هل يلحق كريم بنزيما بفريقه ريال مدريد قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان؟ سؤال بدأ قلق الإجابة عنه يسيطر على النادي الملكي عقب إصابة بنزيما في أوتار الركبة.
حسب موقع توب ميركاتو، فإن عودة بنزيما أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدا أن بنزيما سوف يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.
كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2021
"لاعب القرن".. بنزيما يحقق رقما مميزا في تاريخ ريال مدريد
21 أبريل 2021, 21:41 GMT
ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 15 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب بارك دي برينس.
وقد غاب بنزيما في آخر مباراتين لفريقه ضد بلباو (1-0 في كأس الملك) وغرناطة (الفوز 1-0) بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة إلتشي التي أضاع خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل 2-2.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قج عبر عن أمله في تعافي بنزيما، قائلا: "أعتقد أن الأسبوع مهم للغاية بالنسبة لنا، لم نتمكن من التعامل مع هذه المباراة بالشكل الأمثل، خسرنا ستة لاعبين، وبحلول الأسبوع المقبل آمل أن نستعيدهم جميعًا".

يشار إلى أن طرف المباراة المرتقية الآخر (باريس سان جيرمان) يسعى إلى عودة البرازيلي نيمار، وذلك بعد غيابه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب إصابة في الكاحل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية