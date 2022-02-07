هل يلحق "بنزيما" بـ "ريال مدريد" في مواجهة "باريس سان جيرمان"

حسب موقع توب ميركاتو، فإن عودة بنزيما أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدا أن بنزيما سوف يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 15 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب بارك دي برينس.وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة إلتشي التي أضاع خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل 2-2.يشار إلى أن طرف المباراة المرتقية الآخر (باريس سان جيرمان) يسعى إلى عودة البرازيلي نيمار، وذلك بعد غيابه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب إصابة في الكاحل.
ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 15 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب بارك دي برينس.
وقد غاب بنزيما في آخر مباراتين لفريقه ضد بلباو (1-0 في كأس الملك) وغرناطة (الفوز 1-0) بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة إلتشي التي أضاع خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل 2-2.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قج عبر عن أمله في تعافي بنزيما، قائلا: "أعتقد أن الأسبوع مهم للغاية بالنسبة لنا، لم نتمكن من التعامل مع هذه المباراة بالشكل الأمثل، خسرنا ستة لاعبين، وبحلول الأسبوع المقبل آمل أن نستعيدهم جميعًا".
يشار إلى أن طرف المباراة المرتقية الآخر (باريس سان جيرمان) يسعى إلى عودة البرازيلي نيمار، وذلك بعد غيابه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب إصابة في الكاحل.