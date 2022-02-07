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https://arabic.sputniknews.com/20220207/وزير-لبناني-أنقرة-ترفع-حظر-استيراد-خردة-المعادن-من-بيروت-1058123674.html
وزير لبناني: أنقرة ترفع حظر استيراد خردة المعادن من بيروت
وزير لبناني: أنقرة ترفع حظر استيراد خردة المعادن من بيروت
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:45+0000
2022-02-07T07:53+0000
لبنان
استيراد
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلان عن سلام، أمس الأحد، أن الإجراء التركي سيؤمن لبلاده 100 مليون دولار سنويا.وذكر الوزير اللبناني أن القرار جرى اتخاذه خلال زيارته أنقرة الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.وأشار سلام إلى أن الحظر على هذه السلعة حرم اقتصاد بلاده ما يقارب 100 مليون دولار عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 وفقا لأرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية.وكان لبنان قبل الحظر يصدر الى تركيا أكثر من 40% من مجموع خردة المعادن المصدرة.
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لبنان, استيراد

وزير لبناني: أنقرة ترفع حظر استيراد خردة المعادن من بيروت

07:45 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / AMIR COHENسفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل
سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلان عن سلام، أمس الأحد، أن الإجراء التركي سيؤمن لبلاده 100 مليون دولار سنويا.
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أمس, 13:29 GMT
وذكر الوزير اللبناني أن القرار جرى اتخاذه خلال زيارته أنقرة الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأشار سلام إلى أن الحظر على هذه السلعة حرم اقتصاد بلاده ما يقارب 100 مليون دولار عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 وفقا لأرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية.
وكان لبنان قبل الحظر يصدر الى تركيا أكثر من 40% من مجموع خردة المعادن المصدرة.
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