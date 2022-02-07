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https://arabic.sputniknews.com/20220207/8-علامات-تعرف-بهم-إن-كنت-مصابا-بـ-الفشل-الكلوي-1058162368.html
8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي"
8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي"
الفشل الكلوي. مرض عضال، يصيب كثيرين فيقلب حياتهم رأسا على عقب، تتغير معه الملامح، والقدرة على ممارسة تفاصيل الحياة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T21:43+0000
2022-02-07T21:43+0000
فشل كلوي
الأمراض
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وحسب موقع كونسلتو، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه "المرض الصامت"، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.لكن بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:ومن العلامات كذلك تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم، وضيق شديد في التنفس، والخمول والإرهاق العام، والغثيان المستمر، والارتباك، وألم أو ضغط في الصدر، والإغماء المتكرر.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجرجير-يسبب-الفشل-الكلوي-والسرطان-إذا-ظهرت-عليه-تلك-العلامات-1053274905.html
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فشل كلوي, الأمراض

8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي"

21:43 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورزراعة كلى
زراعة كلى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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الفشل الكلوي. مرض عضال، يصيب كثيرين فيقلب حياتهم رأسا على عقب، تتغير معه الملامح، والقدرة على ممارسة تفاصيل الحياة.
وحسب موقع كونسلتو، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه "المرض الصامت"، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.
الجرجير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
الجرجير يسبب الفشل الكلوي والسرطان إذا ظهرت عليه تلك العلامات
25 نوفمبر 2021, 13:41 GMT
لكن بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:
قلة التبول، حيث يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، فيظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.
ومن العلامات كذلك تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم، وضيق شديد في التنفس، والخمول والإرهاق العام، والغثيان المستمر، والارتباك، وألم أو ضغط في الصدر، والإغماء المتكرر.
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