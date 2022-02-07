تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220207/8-علامات-تعرف-بهم-إن-كنت-مصابا-بـ-الفشل-الكلوي-1058162368.html
8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي"
8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي"
الفشل الكلوي. مرض عضال، يصيب كثيرين فيقلب حياتهم رأسا على عقب، تتغير معه الملامح، والقدرة على ممارسة تفاصيل الحياة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T21:43+0000
2022-02-07T21:43+0000
2022-02-07T21:43+0000
فشل كلوي
الأمراض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101397/64/1013976499_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e842254bb15953ba614952bbb43c0ee1.jpg
وحسب موقع كونسلتو، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه "المرض الصامت"، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.لكن بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:ومن العلامات كذلك تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم، وضيق شديد في التنفس، والخمول والإرهاق العام، والغثيان المستمر، والارتباك، وألم أو ضغط في الصدر، والإغماء المتكرر.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجرجير-يسبب-الفشل-الكلوي-والسرطان-إذا-ظهرت-عليه-تلك-العلامات-1053274905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101397/64/1013976499_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a8ca565a49e91c7cab4678f28f98ed74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فشل كلوي, الأمراض
8 علامات تعرف بهم إن كنت مصابا بـ "الفشل الكلوي" تابعنا عبر
الفشل الكلوي. مرض عضال، يصيب كثيرين فيقلب حياتهم رأسا على عقب، تتغير معه الملامح، والقدرة على ممارسة تفاصيل الحياة.
وحسب
موقع كونسلتو
، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه "المرض الصامت"، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.
25 نوفمبر 2021, 13:41 GMT
لكن بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا
المرض الصامت
، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:
قلة التبول، حيث يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، فيظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على
كمية عالية
من البروتين.
ومن العلامات كذلك تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم، وضيق شديد في التنفس، والخمول والإرهاق العام، والغثيان المستمر، والارتباك، وألم أو ضغط في الصدر،
والإغماء المتكرر
.