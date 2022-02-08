https://arabic.sputniknews.com/20220208/استقالة-مستشار-بايدن-العلمي-بعد-شكاوى-من-مرؤوسيه-1058164609.html

استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه

استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T04:10+0000

2022-02-08T04:10+0000

2022-02-08T04:14+0000

جو بايدن

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وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين، بحسب رويترز.وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.وأضافت ساكي أن بايدن "يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة".وكان صحيفة واشنطن بوست هي أول من أورد نبأ الاستقالة.وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين.وقالت "بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول... لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقا".ومست هذه المزاعم وترا حساسا، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهدا باتخاذ موقف متشدد إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكا ينطوي على ازدراء.وقال بايدن للمسؤولين الذين عينهم أثناء أداء اليمين:وأوقف البيت الأبيض تي جيه داكلو نائب المتحدثة باسمه عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحفية أخرى. واستقال داكلو بعد ذلك.

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جو بايدن