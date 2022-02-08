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https://arabic.sputniknews.com/20220208/استقالة-مستشار-بايدن-العلمي-بعد-شكاوى-من-مرؤوسيه-1058164609.html
استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه
استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T04:10+0000
2022-02-08T04:14+0000
جو بايدن
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وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين، بحسب رويترز.وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.وأضافت ساكي أن بايدن "يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة".وكان صحيفة واشنطن بوست هي أول من أورد نبأ الاستقالة.وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين.وقالت "بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول... لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقا".ومست هذه المزاعم وترا حساسا، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهدا باتخاذ موقف متشدد إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكا ينطوي على ازدراء.وقال بايدن للمسؤولين الذين عينهم أثناء أداء اليمين:وأوقف البيت الأبيض تي جيه داكلو نائب المتحدثة باسمه عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحفية أخرى. واستقال داكلو بعد ذلك.
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جو بايدن

استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه

04:10 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 04:14 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزيل قناع وجهه عند وصوله لتقديم ملاحظات حول استجابة إدارته لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة المحكمة الجنوبية بالبيت الأبيض في واشنطن، 13 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم.
وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين، بحسب رويترز.
وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.
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وأضافت ساكي أن بايدن "يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة".
وكان صحيفة واشنطن بوست هي أول من أورد نبأ الاستقالة.
وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين.
وقالت "بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول... لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقا".
ومست هذه المزاعم وترا حساسا، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهدا باتخاذ موقف متشدد إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكا ينطوي على ازدراء.
وقال بايدن للمسؤولين الذين عينهم أثناء أداء اليمين:
"إذا سمعت في وقت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام أو تتحدث إلى شخص ما بازدراء، أعدك بأنني سأفصلك على الفور... من حق الجميع أن يُعاملوا بأسلوب لائق وكرامة".
وأوقف البيت الأبيض تي جيه داكلو نائب المتحدثة باسمه عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحفية أخرى. واستقال داكلو بعد ذلك.
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