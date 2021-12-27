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كبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين
كبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين
قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، ‏إن تقصير فترات عزل (كوفيد-19) للعمال الأساسيين يخضع لـ"دراسة جادة".‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:26+0000
2021-12-27T16:26+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، هو أمر يخضع - أود أن أقول - لدراسة جادة".وأكد فاوتشي أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، اختصرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، المدة التي يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بفيروس "كورونا" المستجد أن يتم عزلهم من 10 إلى 7 أيام، وذلك في انتظارهم لنتيجة الاختبار "السلبي".ويأتي التوجيه الجديد في الوقت الذي انتشر فيه متحور "أوميكرون" بسرعة في جميع أنحاء أمريكا، إذ شكل ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات (كوفيد-19)، وفقا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، حث فاوتشي الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد الجرعة المعزز للقاح "كورونا" على الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على أفضل حماية ممكنة من (كوفيد-19).وأضاف: "إن الجرعات المعززة جيدة دائما لأي متحور، ولكن بشكل خاص لأوميكرون".
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

كبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين

16:26 GMT 27.12.2021
© REUTERS / POOLمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي
© REUTERS / POOL
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، ‏إن تقصير فترات عزل (كوفيد-19) للعمال الأساسيين يخضع لـ"دراسة جادة".‏
وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، هو أمر يخضع - أود أن أقول - لدراسة جادة".

وتابع فاوتشي موضحا إعلانه السابق أن "هناك الكثير من الناس في المجتمع ضروريين من أجل تحقيق حسن سير البنية التحتية لمجتمعنا".

وأكد فاوتشي أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.
يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، اختصرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، المدة التي يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بفيروس "كورونا" المستجد أن يتم عزلهم من 10 إلى 7 أيام، وذلك في انتظارهم لنتيجة الاختبار "السلبي".
ويأتي التوجيه الجديد في الوقت الذي انتشر فيه متحور "أوميكرون" بسرعة في جميع أنحاء أمريكا، إذ شكل ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات (كوفيد-19)، وفقا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، حث فاوتشي الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد الجرعة المعزز للقاح "كورونا" على الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على أفضل حماية ممكنة من (كوفيد-19).
وأضاف: "إن الجرعات المعززة جيدة دائما لأي متحور، ولكن بشكل خاص لأوميكرون".
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