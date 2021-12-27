كبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين

وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، هو أمر يخضع - أود أن أقول - لدراسة جادة".وأكد فاوتشي أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، اختصرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، المدة التي يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بفيروس "كورونا" المستجد أن يتم عزلهم من 10 إلى 7 أيام، وذلك في انتظارهم لنتيجة الاختبار "السلبي".ويأتي التوجيه الجديد في الوقت الذي انتشر فيه متحور "أوميكرون" بسرعة في جميع أنحاء أمريكا، إذ شكل ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات (كوفيد-19)، وفقا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، حث فاوتشي الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد الجرعة المعزز للقاح "كورونا" على الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على أفضل حماية ممكنة من (كوفيد-19).وأضاف: "إن الجرعات المعززة جيدة دائما لأي متحور، ولكن بشكل خاص لأوميكرون".
قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن تقصير فترات عزل (كوفيد-19) للعمال الأساسيين يخضع لـ"دراسة جادة".
وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، هو أمر يخضع - أود أن أقول - لدراسة جادة".
وتابع فاوتشي موضحا إعلانه السابق أن "هناك الكثير من الناس في المجتمع ضروريين من أجل تحقيق حسن سير البنية التحتية لمجتمعنا".
وأكد فاوتشي أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.
يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، اختصرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، المدة التي يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بفيروس "كورونا" المستجد أن يتم عزلهم من 10 إلى 7 أيام، وذلك في انتظارهم لنتيجة الاختبار "السلبي".
Dr. Anthony Fauci says he recommends that people "stay away" from large New Year’s Eve gatherings where they don’t know the vaccination status of guests.