السلطات السودانية تفرج عن طاقم الـ "بي بي سي" في الخرطوم

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: "أفرجت السلطات السودانية عن فريق بي بي سي عربي الموفد إلى السودان بعد ساعات من توقيفه أثناء عمله في الخرطوم، الاثنين".وكانت الهيئة أعلنت، أمس، أن السلطات في السودان اعتقلت ثلاثة من صحفييها في الخرطوم، اليوم الاثنين، بالتزامن مع خروج آلاف السودانيين للشوارع في أنحاء البلاد في أحدث احتجاجات في البلد الأفريقي.يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.وكان البرهان قد قرر إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وكانت الهيئة أعلنت، أمس، أن السلطات في السودان اعتقلت ثلاثة من صحفييها في الخرطوم، اليوم الاثنين، بالتزامن مع خروج آلاف السودانيين للشوارع في أنحاء البلاد في أحدث احتجاجات في البلد الأفريقي.
يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وكان البرهان قد قرر إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.