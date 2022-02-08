بلدة روسية تبتكر طريقة للتخلص من بقايا السجائر... صور

نشرت صفحة متخصصة بالأخبار الروسية على "فيسبوك" صورا لابتكار قامت به إحدى البلدات الروسية، هو عبارة عن صندوق، يشبه صندوق البريد أو صندوق الاقتراع، لرمي وجمع بقايا السجائر بطريقة تكون مناسبة لجمع الأصوات أو اتخاذ قرارات مهمة.والصندوق المبتكر يتم وضع بقايا السجائر في أحد الخيارات المتاحة للتصويت على سؤال أو قضية معينة، حيث ستحد هذه الطريقة من نفايات السجائر المرمية في شوارع وطرقات البلدة.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا صورة لابتكار جديد في إحدى البلدات الروسية للحد من نفايات وبقايا السجائر المنتشرة على الطرقات والشوارع.
نشرت صفحة متخصصة بالأخبار الروسية على "فيسبوك" صورا لابتكار قامت به إحدى البلدات الروسية، هو عبارة عن صندوق، يشبه صندوق البريد أو صندوق الاقتراع، لرمي وجمع بقايا السجائر بطريقة تكون مناسبة لجمع الأصوات أو اتخاذ قرارات مهمة.
والصندوق المبتكر يتم وضع بقايا السجائر في أحد الخيارات المتاحة للتصويت على سؤال أو قضية معينة، حيث ستحد هذه الطريقة من نفايات السجائر المرمية في شوارع وطرقات البلدة.