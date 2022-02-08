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https://arabic.sputniknews.com/20220208/جمعية-القضاة-التونسيين-تدعو-إلى-تعليق-العمل-بالمحاكم-ردا-على-إعلان-الرئيس-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058206545.html
جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم ردا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء
جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم ردا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء
دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:41+0000
2022-02-08T11:41+0000
أخبار تونس اليوم
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أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل في كافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير/ شباط 2022".وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ'الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.‎‎وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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أخبار تونس اليوم

جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم ردا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء

11:41 GMT 08.02.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل في كافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير/ شباط 2022".
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ'الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.‎‎
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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