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خامنئي: بايدن مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا
خامنئي: بايدن مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا
وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بأنه مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:16+0000
2022-02-08T11:20+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قال خامنئي: "اليوم حسابات الأمريكيين خاطئة، وهم يضربون من مكان لم يتخيلوه من قبل، يضربون من قبل رؤسائهم، وقد تعاون الرئيسان الأمريكيان -الحالي والسابق - لتشويه صورة الولايات المتحدة".واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا يوم الثلاثاء لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وبينما تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن مثل هذه المفاوضات تدخل "مرحلتها النهائية"، أعلن المسؤولون الإيرانيون أن جزءًا من مطالبهم برفع العقوبات لم تتم معالجته حتى الآن في محادثات فيينا.وقد حذر المسؤول الأمني ​​الإيراني، علي شمخاني، على تويتر من أن "الطريق إلى المفاوضات لن يكون سهلاً" إذا استمرت الإدارة الأمريكية الحالية في حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب على إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/خامنئي-أمريكا-تزرع-الفتنة-بين-الشيعة-والسنة-رغم-معاداتها-للإسلام-ككل-1050517109.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

خامنئي: بايدن مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا

11:16 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / Morteza Nikoubazlالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بأنه مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قال خامنئي: "اليوم حسابات الأمريكيين خاطئة، وهم يضربون من مكان لم يتخيلوه من قبل، يضربون من قبل رؤسائهم، وقد تعاون الرئيسان الأمريكيان -الحالي والسابق - لتشويه صورة الولايات المتحدة".
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
خامنئي: أمريكا تزرع الفتنة بين الشيعة والسنة رغم معاداتها للإسلام ككل
24 أكتوبر 2021, 12:11 GMT
واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا يوم الثلاثاء لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وبينما تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن مثل هذه المفاوضات تدخل "مرحلتها النهائية"، أعلن المسؤولون الإيرانيون أن جزءًا من مطالبهم برفع العقوبات لم تتم معالجته حتى الآن في محادثات فيينا.
ويقول الطرفان إنهما ينتظران قرارًا سياسيًا نهائيًا من الطرف الآخر لإحياء الاتفاق النووي.
وقد حذر المسؤول الأمني ​​الإيراني، علي شمخاني، على تويتر من أن "الطريق إلى المفاوضات لن يكون سهلاً" إذا استمرت الإدارة الأمريكية الحالية في حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب على إيران.
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