خامنئي: بايدن مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا

وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قال خامنئي: "اليوم حسابات الأمريكيين خاطئة، وهم يضربون من مكان لم يتخيلوه من قبل، يضربون من قبل رؤسائهم، وقد تعاون الرئيسان الأمريكيان -الحالي والسابق - لتشويه صورة الولايات المتحدة".واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا يوم الثلاثاء لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وبينما تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن مثل هذه المفاوضات تدخل "مرحلتها النهائية"، أعلن المسؤولون الإيرانيون أن جزءًا من مطالبهم برفع العقوبات لم تتم معالجته حتى الآن في محادثات فيينا.وقد حذر المسؤول الأمني الإيراني، علي شمخاني، على تويتر من أن "الطريق إلى المفاوضات لن يكون سهلاً" إذا استمرت الإدارة الأمريكية الحالية في حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب على إيران.
وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بأنه مثل ترامب يضر بسمعة أمريكا.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قال خامنئي: "اليوم حسابات الأمريكيين خاطئة، وهم يضربون من مكان لم يتخيلوه من قبل، يضربون من قبل رؤسائهم، وقد تعاون الرئيسان الأمريكيان -الحالي والسابق - لتشويه صورة الولايات المتحدة".