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https://arabic.sputniknews.com/20220109/خامنئي-أمريكا-ارتكبت-خطأ-باغتيال-سليماني-1055120693.html
خامنئي: أمريكا ارتكبت خطأ باغتيال سليماني
خامنئي: أمريكا ارتكبت خطأ باغتيال سليماني
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن "أمريكا ما زالت ترتكب الخطأ في الحسابات"، خاصة باغتيال الجنرال قاسم سليماني. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T08:53+0000
2022-01-09T08:53+0000
قاسم سليماني
عالم
خامنئي
إيران
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وذكرت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات خامنئي جاءت في كلمة له، اليوم، عبر الاتصال المرئي مع حشد من المواطنين من مدينة قم المقدسة، وتم نقلها تلفزيونيا على الهواء في ذكرى انتفاضة أهالي المدينة.وشدد خامنئي على أن أمريكا أخطأت حينما تصورت أن هذه النهضة والحركة العظيمة التي كان سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري، ممثلا لها ورمزا لها ستنطفئ باغتياله.وتابع خامنئي، قائلا: "حقا إن جهاز حساباتهم غافل وعاطل عن العمل، ولا يمكنهم إجراء تقييم صائب إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذا فإنهم يتخذون قرارات خاطئة ويفشلون وسيفشلون من الآن فصاعدا أيضا".وأشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى أن مقتل الجنرال قاسم سليماني، كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذه العظمة، لافتا إلى أن أعداء بلادهم تصوروا أنهم باغتيالهم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة، ولكنهم رأوا خلاف ذلك.وأضاف خامنئي أن واقع الشعب الإيراني هو ذلك المد العالي من الجماهير الذي اكتسح شوارع المدن الإيرانية إبان تشييع سليماني.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/خامنئي-يتحدث-عن-قاسم-سليماني-ويتوعد-ترامب-بدفع-الثمن-1054814811.html
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قاسم سليماني, عالم, خامنئي, إيران

خامنئي: أمريكا ارتكبت خطأ باغتيال سليماني

08:53 GMT 09.01.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo
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قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن "أمريكا ما زالت ترتكب الخطأ في الحسابات"، خاصة باغتيال الجنرال قاسم سليماني.
وذكرت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات خامنئي جاءت في كلمة له، اليوم، عبر الاتصال المرئي مع حشد من المواطنين من مدينة قم المقدسة، وتم نقلها تلفزيونيا على الهواء في ذكرى انتفاضة أهالي المدينة.
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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وشدد خامنئي على أن أمريكا أخطأت حينما تصورت أن هذه النهضة والحركة العظيمة التي كان سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري، ممثلا لها ورمزا لها ستنطفئ باغتياله.
وتابع خامنئي، قائلا: "حقا إن جهاز حساباتهم غافل وعاطل عن العمل، ولا يمكنهم إجراء تقييم صائب إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذا فإنهم يتخذون قرارات خاطئة ويفشلون وسيفشلون من الآن فصاعدا أيضا".
وأشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى أن مقتل الجنرال قاسم سليماني، كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذه العظمة، لافتا إلى أن أعداء بلادهم تصوروا أنهم باغتيالهم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة، ولكنهم رأوا خلاف ذلك.
وأضاف خامنئي أن واقع الشعب الإيراني هو ذلك المد العالي من الجماهير الذي اكتسح شوارع المدن الإيرانية إبان تشييع سليماني.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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