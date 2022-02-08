https://arabic.sputniknews.com/20220208/خبيرة-تغذية-تحطم-5-أساطير-حول-إنقاص-الوزن-بينها-تناول-السكريات-1058171765.html

خبيرة تغذية تحطم 5 أساطير حول إنقاص الوزن بينها تناول السكريات

خبيرة تغذية تحطم 5 أساطير حول إنقاص الوزن بينها تناول السكريات

حطمت خبيرة تغذية 5 أساطير شائعة تتعلق بعادات لدى ممارسة نظام غذائي لإنقاص الوزن، بينها حظر تناول الحلويات والأكل قبل الذهاب إلى الفراش. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T08:53+0000

2022-02-08T08:53+0000

2022-02-08T08:58+0000

الصحة

إنقاص الوزن

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جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ماكو"، لناتالي زارغريان وهي مختصة تغذية إكلينيكية، وخبيرة في إنقاص الوزن.وهذه الأساطير هي:1.يمنع الأكل بعد الساعة 7 مساءالأسطورة مقسمة إلى قسمين: نظريا، إذا أكلنا قائمة طعام متوازنة، فلا يهم وقت الأكل.نظريا، من المستحسن دائما تجنب تناول الطعام بالقرب من وقت النوم حتى لا يضر بجودة النوم.من الناحية العملية، يستلزم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل تناول وجبات خفيفة.خلاصة القول: إذا كنت تأكل عشاءا منظما ومتوازنا، فلا يهم إذا كنت تأكله في الساعة 7 أو 9 مساء، بحسب زارغريان.2. يجب أن يأتي فقدان الوزن مصحوبا بالرياضةالتمرين مهم بالنسبة لنا في العديد من الجوانب المختلفة، بما في ذلك نشاط القلب، وضغط الدم، وتعزيز العظام، وتدفق الأكسجين إلى الخلايا، ومكافحة التوتر والضغط العصبي، وكذلك فقدان الوزن.في نمط الحياة الخاملة اليوم، تعتبر ممارسة الرياضة أو بالأحرى الحركة من أي نوع مهمة جدا بالنسبة لنا لأسباب عديدة، ولكنها ليست ضرورية لفقدان الوزن.ستعمل التمارين على تسريع عملية فقدان الوزن والنحت ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يمكنك النجاح حتى بدونها.3. لإنقاص الوزن عليك أن تأكل قليلاتقول زارغريان: "في كثير من الأحيان تأتي النساء إلى عيادتي بقائمة هزيلة تحتوي فقط على 1000 سعرة حرارية ولا يفهمن كيف يمكن أن يقللن أكثر من قائمة طعامهن من أجل إنقاص الوزن الذي ظل عالقا لفترة من الوقت، في حين أن العكس هو الصحيح من الناحية العملية. لإنقاص الوزن، أقوم بزيادة الكمية اليومية من الطعام".وأضافت: "من المهم أن نفهم: عندما لا ندخل ما يكفي من الطعام، فإن أجسامنا تتعرض للإجهاد ولا تفرز مخازن الدهون وينخفض ​​معدل التمثيل الغذائي في الجسم".وتابعت: "إذا حرقنا مرة واحدة على سبيل المثال 400 سعرة حرارية أثناء المشي، في هذه الحالة، سيحرق جسمنا 200 سعر حراري فقط. لتحرير أجسامنا من الإجهاد الذي يتعرض له، يجب أن "نظهر" أن هناك طعاما، وأنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي مرة أخرى ويطلق مخازن الدهون. بالطبع نحتاج أيضا إلى معرفة كيفية زيادة الكمية اليومية من الطعام وماذا نختار للحصول على اللياقة وفقدان الوزن".4. لإنقاص الوزن نحتاج إلى استبدال وجبة الإفطار بمشروب سموذييجب أن تشمل وجبة الإفطار البروتين عالي الجودة (منتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك وفول الصويا / التوفو)."سموذي صحي" أخضر لذيذ ومغذي كما قد يكون، والذي يشمل الخضار والفاكهة والمياه رائع ولكنه لا يلبي متطلبات عتبة الإفطار. كما ينصح بمضغ الفطور وعدم شربه.وأضافت خبيرة التغذية: "السبب هو أنه عندما نشرب طعامنا، فإننا نفتقد آليات المضغ وطحن طعامنا الطبيعي، وقد نفتقد أيضا الألياف وربما حتى الشبع الكامل".5. لإنقاص الوزن نحتاج إلى إزالة السكريات من القائمةيعيش الكثير من الناس على تجنب الحلويات والمعجنات والشوكولاتة. يعتقد الناس أننا إذا استهلكنا المزيد من الأطعمة الطبيعية والخالية من السكر وغير الكربوهيدرات، فسوف نفقد الوزن. لذا فهنا أيضا الخرافة مثيرة للجدل.صحيح أنك عندما تخفض السكريات بشكل كبير من القائمة، ستلاحظ انخفاضا كبيرا في البداية. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يأتي بالضرورة من مخازن الدهون فقط، ولكن من مخازن السوائل (لكل غرام من الكربوهيدرات في الجسم، لدينا 4 جرامات من الماء).يمكنك أيضا إنقاص الوزن مع 3 مكعبات من الشوكولاتة الداكنة في القائمة اليومية- طالما يتم ذلك عن طريق إعداد قائمة طعام شخصية مع محترف.وتختم زارغريان بقولها: "لذلك في المرة القادمة التي يرمي فيها أحدهم إحدى هذه الأساطير في الهواء، أخبره أنها مضيعة للجهد، وأنه يمكنه تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء، حتى ثلاث قطع شوكولاتة يوميا، وتناول طعاما حقيقيا على الإفطار وعدم شرب عصير أخضر وحتى فقدان الوزن بدون ممارسة الرياضة".

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الصحة, إنقاص الوزن