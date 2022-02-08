تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/صورة-تكشف-عن-قائمة-الوجبات-التي-تناولها-بوتين-وماكرون-بعد-الاجتماع-الثنائي-في-الكرملين--1058169140.html
صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين
صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين
انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للعشاء الرئاسي الذي جمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وما تضمن من وجبات طعام. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:52+0000
2022-02-08T07:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058163111_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_d0a269f7f895cd0b90aabb25995fbae0.jpg
وأظهرت قائمة العشاء تحضيرات قصر الكرملين الرئاسي للعشاء الذي جمع الرئيسين بعد الاجتماع المطول بينهما واحتوت على 7 أطباق مختلفة من الأطعمة الباردة والساخنة.وتناول الرئيسان وجبات عدة أبرزها القرديس المنقوع بعصير التفاح والمحضر بالفرن، بالإضافة إلى وجبة كاملة من سمك الحفش الفضي ووجبة رافيولي محشوة بالسبانغ، وحساء السمك المعد من 5 أسماك مختلفة.كما احتوت طاولة العشاء على أطباق من لحم الغزال مع البطاطس الحلوة والتوت البري، بالإضافة إلى شراب الزنجبيل. أما فترة التحلية فقط شملت تقديم كعكة تارت مغطاة بكريم الفانيليا. كما تناول الرئيسان نبيذ "Manor Divnomorskoye" - Chardonnay and Rebo 2015 المصنوع عام 2015.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، في موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058163111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1e3726eaefeabf58ceddadc6e825f52b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين

07:52 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 08.02.2022)
© AFP 2021 / -الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للعشاء الرئاسي الذي جمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وما تضمن من وجبات طعام.
وأظهرت قائمة العشاء تحضيرات قصر الكرملين الرئاسي للعشاء الذي جمع الرئيسين بعد الاجتماع المطول بينهما واحتوت على 7 أطباق مختلفة من الأطعمة الباردة والساخنة.
وتناول الرئيسان وجبات عدة أبرزها القرديس المنقوع بعصير التفاح والمحضر بالفرن، بالإضافة إلى وجبة كاملة من سمك الحفش الفضي ووجبة رافيولي محشوة بالسبانغ، وحساء السمك المعد من 5 أسماك مختلفة.
كما احتوت طاولة العشاء على أطباق من لحم الغزال مع البطاطس الحلوة والتوت البري، بالإضافة إلى شراب الزنجبيل. أما فترة التحلية فقط شملت تقديم كعكة تارت مغطاة بكريم الفانيليا.
كما تناول الرئيسان نبيذ "Manor Divnomorskoye" - Chardonnay and Rebo 2015 المصنوع عام 2015.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، في موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية