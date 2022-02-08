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https://arabic.sputniknews.com/20220208/صورة-تكشف-عن-قائمة-الوجبات-التي-تناولها-بوتين-وماكرون-بعد-الاجتماع-الثنائي-في-الكرملين--1058169140.html
صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين
صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين
انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للعشاء الرئاسي الذي جمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وما تضمن من وجبات طعام. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:52+0000
2022-02-08T07:52+0000
2022-02-08T07:59+0000
روسيا
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وأظهرت قائمة العشاء تحضيرات قصر الكرملين الرئاسي للعشاء الذي جمع الرئيسين بعد الاجتماع المطول بينهما واحتوت على 7 أطباق مختلفة من الأطعمة الباردة والساخنة.وتناول الرئيسان وجبات عدة أبرزها القرديس المنقوع بعصير التفاح والمحضر بالفرن، بالإضافة إلى وجبة كاملة من سمك الحفش الفضي ووجبة رافيولي محشوة بالسبانغ، وحساء السمك المعد من 5 أسماك مختلفة.كما احتوت طاولة العشاء على أطباق من لحم الغزال مع البطاطس الحلوة والتوت البري، بالإضافة إلى شراب الزنجبيل. أما فترة التحلية فقط شملت تقديم كعكة تارت مغطاة بكريم الفانيليا. كما تناول الرئيسان نبيذ "Manor Divnomorskoye" - Chardonnay and Rebo 2015 المصنوع عام 2015.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، في موسكو.
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روسيا
صورة تكشف عن قائمة الوجبات التي تناولها بوتين وماكرون بعد الاجتماع الثنائي في الكرملين 07:52 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للعشاء الرئاسي الذي جمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وما تضمن من وجبات طعام.
وأظهرت قائمة العشاء تحضيرات قصر الكرملين الرئاسي للعشاء الذي جمع الرئيسين بعد الاجتماع المطول بينهما واحتوت على 7 أطباق مختلفة من الأطعمة الباردة والساخنة.
وتناول الرئيسان وجبات عدة أبرزها القرديس المنقوع بعصير التفاح والمحضر بالفرن، بالإضافة إلى وجبة كاملة من سمك الحفش الفضي ووجبة رافيولي محشوة بالسبانغ، وحساء السمك المعد من 5 أسماك مختلفة.
كما احتوت طاولة العشاء على أطباق من لحم الغزال مع البطاطس الحلوة والتوت البري، بالإضافة إلى شراب الزنجبيل. أما فترة التحلية فقط شملت تقديم كعكة تارت مغطاة بكريم الفانيليا.
كما تناول الرئيسان نبيذ "Manor Divnomorskoye" - Chardonnay and Rebo 2015 المصنوع عام 2015.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اجتمع بنظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، في موسكو.