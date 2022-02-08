تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/للمرة-الثانية-صلاح-في-التشكيل-المثالي-لـ-الكان-1058220107.html
للمرة الثانية... صلاح في التشكيل المثالي لـ "الكان"
للمرة الثانية... صلاح في التشكيل المثالي لـ "الكان"
انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:25+0000
2022-02-08T15:25+0000
كرة قدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289494_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c18e24a012f0023ca86c3d55823bc74a.jpg
وخلال البطولة التي خسر فيها منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية، سجّل صلاح هدفين في شباك منتخبي غينيا بيساو والمغرب، بحسب "المصري اليوم".واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" صلاح في التشكيل المثالي لأمم أفريقيا إلى جانب مواطنيه محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد عبد المنعم لاعب الأهلي.وهذه هي النسخة الثانية التي يدخل فيها صلاح التشكيل المثالي لأمم أفريقيا، حيث تم اختياره كذلك في عام 2017.وبدخوله التشكيل هذه المرة يعادل صلاح رقم أربعة من لاعبي منتخب مصر دخلوا التشكيل المثالي مرتين وهم: "محمد أبوتريكة 2006- 2008، أحمد حسن 2006- 2010، محمد عمارة 1998- 2000، نادر السيد- 1998- 2000".ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية عام 2023 في كوت ديفوار.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/محمد-صلاح-يتوعد-السنغال-بعد-الهزيمة-في-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058152022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289494_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_912d948ceaa81c00264a339a729e713b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كرة قدم

للمرة الثانية... صلاح في التشكيل المثالي لـ "الكان"

15:25 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح في منتخب مصر
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
تابعنا عبر
انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
وخلال البطولة التي خسر فيها منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية، سجّل صلاح هدفين في شباك منتخبي غينيا بيساو والمغرب، بحسب "المصري اليوم".
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
أمس, 16:23 GMT
واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" صلاح في التشكيل المثالي لأمم أفريقيا إلى جانب مواطنيه محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد عبد المنعم لاعب الأهلي.
وهذه هي النسخة الثانية التي يدخل فيها صلاح التشكيل المثالي لأمم أفريقيا، حيث تم اختياره كذلك في عام 2017.
وبدخوله التشكيل هذه المرة يعادل صلاح رقم أربعة من لاعبي منتخب مصر دخلوا التشكيل المثالي مرتين وهم: "محمد أبوتريكة 2006- 2008، أحمد حسن 2006- 2010، محمد عمارة 1998- 2000، نادر السيد- 1998- 2000".
ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية عام 2023 في كوت ديفوار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية