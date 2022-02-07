https://arabic.sputniknews.com/20220207/محمد-صلاح-يتوعد-السنغال-بعد-الهزيمة-في-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058152022.html

محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية... فيديو

محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية... فيديو

أدلى نجم كرة القدم الدولي المصري، محمد صلاح، بتصريحات نارية، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام ‏السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الأحد.‏ 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T16:23+0000

2022-02-07T16:23+0000

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ووجّه صلاح، باعتباره قائد الفريق، رسالة إلى زملائه اللاعبين في المنتخب بغرفة تبديل الملابس بعد مباراة السنغال، بناءً على طلب من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.وقال محمد صلاح إنه يشكر كل زملائه على أدائهم في المباراة، وأكد أنه لم يكن هناك تقصير نهائيا من جانبهم.وتابع نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، لافتا: "لقد لعبنا 4 مباريات بـ120 دقيقة في كل منهم في حوالي 12 يوم، الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن انتهى الأمر".من ناحيته، أكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، للاعبين المصريين أن الجولتين المنتظرتين للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 ليست سهلة.وتابع مؤكدا أن "المنتخب المصري نال احترام الدنيا كلها خلال بطولة الأمم الأفريقية، نحن لا ننكسر، فمصر في نكسة 5 يونيو/ حزيران عام 1967 قالوا أنها سقطت، ولكن عدنا للظهور في نصر 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 ببلد جديدة تماما، وفي ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 قالوا مفيش مصر خلاص، والآن أصبح لدينا جمهورية جديدة".وأردف صحبي: "لن ننكسر، لقد حدث ما حدث، وحزنا وسنحزن، لكن فلنغلق هذا الملف، كلنا ورائكم بشكل لا تتخيلوه".وأحرزت السنغال اللقب الأول في تاريخها الأفريقي، بالفوز على مصر بـ4 أهداف مقابل 2 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس الأحد بالكاميرون.واقتنصت السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح، أمس الأحد، في ياوندي.وسجل ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.وأحرز كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانغ ركلات الترجيح الأخرى للسنغال، فيما أنقذ أبو جبل ركلة من بونا سار.وسجل البديلان أحمد سيد (زيزو) ومروان حمدي ركلتي ترجيح لمصر.ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/كيروش-يعلق-على-هزيمة-المنتخب-المصري-في-أمم-أفريقيا-بـكلمات-متواضعة-1058134928.html

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