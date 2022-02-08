https://arabic.sputniknews.com/20220208/محمد-رمضان-يدخن-الحشيش-في-أحدث-أغانيه-باي-باي-ثانوية-فيديو-1058218093.html

محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه "باي باي ثانوية"... فيديو

محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه "باي باي ثانوية"... فيديو

يقترب الفنان المصري، محمد رمضان، من حصد أول مليون مشاهدة لأحدث أغانيه المصورة "باي باي ‏ثانوية"، التي طرحها أمس الاثنين.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T15:01+0000

2022-02-08T15:01+0000

2022-02-08T15:01+0000

محمد رمضان

أخبار الفنانين في مصر

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049373655_0:104:2045:1254_1920x0_80_0_0_c564f9f28ae16c332114b35bcce6ba3c.jpg

واجتازت الأغنية 800 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي.وقد يكون سبب تصدر محمد رمضان "الترند" على محرك "غوغل" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، هو الفكرة الرئيسية لأغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي يجسد فيها طالبا في المرحلة الثانوية يستعد لمذاكرة دروسه لكن يقاطعه صديقه ليعطي له سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، وبمجرد أن يدخنها يرى هلاوس وأشياء غريبة من حوله، مثل فتاة ترتدي زي فرعوني وترقص، وتحول أصدقائه إلى كفار من قريش.ويقول رمضان في أحد مقاطع أغنيته: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".وتعد "باي باي ثانوية" هي ثاني أغاني محمد رمضان لعام 2022، بعد أن طرح الشهر الماضي أغنية "متعودة"، والتي استعان فيها بكلمة الفنان المصري، عادل إمام، الشهيرة من مسرحيته "شاهد ماشفش حاجة".من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين.وأثار محمد رمضان جدلا، الأسبوع الماضي، بعد أن سخر من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ومن ذاكرتها، بعد أن صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لا تسمع عنه كفنان.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع