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https://arabic.sputniknews.com/20220208/محمد-رمضان-يدخن-الحشيش-في-أحدث-أغانيه-باي-باي-ثانوية-فيديو-1058218093.html
محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه "باي باي ثانوية"... فيديو
محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه "باي باي ثانوية"... فيديو
يقترب الفنان المصري، محمد رمضان، من حصد أول مليون مشاهدة لأحدث أغانيه المصورة "باي باي ‏ثانوية"، التي طرحها أمس الاثنين.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:01+0000
2022-02-08T15:01+0000
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
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واجتازت الأغنية 800 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي.وقد يكون سبب تصدر محمد رمضان "الترند" على محرك "غوغل" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، هو الفكرة الرئيسية لأغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي يجسد فيها طالبا في المرحلة الثانوية يستعد لمذاكرة دروسه لكن يقاطعه صديقه ليعطي له سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، وبمجرد أن يدخنها يرى هلاوس وأشياء غريبة من حوله، مثل فتاة ترتدي زي فرعوني وترقص، وتحول أصدقائه إلى كفار من قريش.ويقول رمضان في أحد مقاطع أغنيته: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".وتعد "باي باي ثانوية" هي ثاني أغاني محمد رمضان لعام 2022، بعد أن طرح الشهر الماضي أغنية "متعودة"، والتي استعان فيها بكلمة الفنان المصري، عادل إمام، الشهيرة من مسرحيته "شاهد ماشفش حاجة".من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين.وأثار محمد رمضان جدلا، الأسبوع الماضي، بعد أن سخر من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ومن ذاكرتها، بعد أن صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لا تسمع عنه كفنان.
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه "باي باي ثانوية"... فيديو

15:01 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEIالفنان المصري محمد رمضان
الفنان المصري محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الفنان المصري محمد رمضان
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
تابعنا عبر
يقترب الفنان المصري، محمد رمضان، من حصد أول مليون مشاهدة لأحدث أغانيه المصورة "باي باي ‏ثانوية"، التي طرحها أمس الاثنين.‏
واجتازت الأغنية 800 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي.
وقد يكون سبب تصدر محمد رمضان "الترند" على محرك "غوغل" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، هو الفكرة الرئيسية لأغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي يجسد فيها طالبا في المرحلة الثانوية يستعد لمذاكرة دروسه لكن يقاطعه صديقه ليعطي له سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، وبمجرد أن يدخنها يرى هلاوس وأشياء غريبة من حوله، مثل فتاة ترتدي زي فرعوني وترقص، وتحول أصدقائه إلى كفار من قريش.
ويقول رمضان في أحد مقاطع أغنيته: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".
وتعد "باي باي ثانوية" هي ثاني أغاني محمد رمضان لعام 2022، بعد أن طرح الشهر الماضي أغنية "متعودة"، والتي استعان فيها بكلمة الفنان المصري، عادل إمام، الشهيرة من مسرحيته "شاهد ماشفش حاجة".
من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين.
وأثار محمد رمضان جدلا، الأسبوع الماضي، بعد أن سخر من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ومن ذاكرتها، بعد أن صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لا تسمع عنه كفنان.
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