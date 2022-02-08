https://arabic.sputniknews.com/20220208/موسكو-روسيا-ليس-لديها-مصلحة-بأزمة-الغاز-في-أوروبا-1058181509.html

موسكو: روسيا ليس لديها مصلحة بأزمة الغاز في أوروبا

موسكو: روسيا ليس لديها مصلحة بأزمة الغاز في أوروبا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للامتثال للقواعد الأوروبية عند التصديق على خط الغاز إلى ألمانيا "التيار الشمالي... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T09:56+0000

2022-02-08T09:56+0000

2022-02-08T09:56+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

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وقال بانكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "علينا أن نشرح عدة مرات أن "التيار الشمالي 2"، هو مشروع اقتصادي حصري، يعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين".وأضاف: "نحن على استعداد للامتثال للقواعد الأوروبية، خلال إصدار شهادة المصادقة عليه؛ ولكن من جانبنا نأمل في اتباع نهج عقلاني وتغييب المزايدات المصطنعة".وأكد أن "الاتهامات بأن روسيا لديها مصلحة بأزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي، لا أساس لها من الصحة. في الواقع، هذا مثال آخر على الدعاية المناهضة لروسيا".وأشار إلى أن "الأسعار المرتفعة بشكل مفرط تقلص الطلب، وبالتالي تقوض الثقة في صناعة الغاز عموماً. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك على الإطلاق، لذلك، يفي الموردون الروس بدقة بجميع الالتزامات التعاقدية، بل ويرفعون حجم الشحنات ما أمكن ذلك".وتؤكد روسيا باستمرار أن مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "التيار الشمالي 2"، هو مشروع تجاري مفيد جدا، ودعت إلى التوقف عن تسييس هذه المسألة؛ لافتة إلى أنها تعتزم مواصلة نقل الغاز إلى أوروبا، عبر أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/ألمانيا-حول-مسألة-التخلي-عن-التيار-الشمالي-2-يتم-النظر-في-جميع-الخيارات-1058150515.html

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