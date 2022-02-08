وزير الخارجية التركي: اليونان تواصل انتهاك حقوق الإنسان

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".ووصف تشاووش أوغلو سياسية الإعادة القسرية للمهاجرين بأنها تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.وقال الوزير التركي إن اليونان تتحمل مسؤولية مصرع 19 شخصا جراء البرد القارس، بعد إجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية.وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين من دول عدة لقوا مصرعهم وسط بحر إيجة نتيجة تعطيل اليونان لقواربهم.وقال إن دعم أو تجاهل المعاملة اللاإنسانية بحجة حماية الحدود يتعارض جذريا مع القيم التي يحاول الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها.وفي الثاني من الشهر الجاري، عثرت السلطات التركية على جثث 11 مهاجرا غير شرعي قرب حدود اليونان في ولاية أدرنة جراء البرد بينما توفي آخر بعد نقله للمستشفى.وفي اليوم التالي، عثرت على جثث 7 مهاجرين آخرين في المنطقة نفسها. وتقول السلطات التركية إنهم ماتوا من البرد بعدما أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة إلى تركيا.