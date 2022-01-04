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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الخارجية-التركية-تصريحات-وزير-خارجية-اليونان-حول-الاتفاق-البحري-مع-ليبيا-استفزازية-1054952397.html
الخارجية التركية: تصريحات وزير خارجية اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا "استفزازية"
الخارجية التركية: تصريحات وزير خارجية اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا "استفزازية"
اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T21:30+0000
2022-01-04T21:30+0000
تركيا
ليبيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان "خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين"، مضيفة "اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط".وأضافت "تصريحات دندياس تعتبر دليلا جديدا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار"، مشيرة إلى أن "أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد التوتر".وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ شرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200915/مصر-واليونان-تؤكدان-رفضهما-التصرفات-الاستفزازية-في-شرق-المتوسط-1046550999.html
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تركيا, ليبيا

الخارجية التركية: تصريحات وزير خارجية اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا "استفزازية"

21:30 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية بأنها "استفزازية"، مشددة أن هذه التصريحات دليل جديد على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان "خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين"، مضيفة "اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط".
وزير الخارجية المصري سامح شكري يصل إلى وزارة الخارجية اليونانية للقاء نظيره اليوناني نيكوس دندياس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2020
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15 سبتمبر 2020, 15:41 GMT
وأضافت "تصريحات دندياس تعتبر دليلا جديدا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار"، مشيرة إلى أن "أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد التوتر".
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.
وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.
هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ شرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.
وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
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