وكالة: وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

وذكرت وكالة "النشرة" أن الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، وصل إلى لبنان آتياً من إسرائيل، وهو يحمل عرضاً يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد أعلن أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".وفي هذا السياق، أكد "استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بوساطة أمريكية". وكانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تعثرت عدة مرات. ويشكل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أهمية بالغة للبنان، لتسهيل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.وتهدف المفاوضات إلى التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات إقتصادية كبيرة. ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات. لكن الإتفاق سيسمح لهم باستغلال حقول الغاز الطبيعي المربحة تحت البحر الأبيض المتوسط
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان آتياً من إسرائيل لمتابعة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وذكرت وكالة "النشرة" أن الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، وصل إلى لبنان آتياً من إسرائيل، وهو يحمل عرضاً يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد أعلن أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".
وفي هذا السياق، أكد "استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بوساطة أمريكية".
وكانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تعثرت عدة مرات. ويشكل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أهمية بالغة للبنان، لتسهيل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وتهدف المفاوضات إلى التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات إقتصادية كبيرة. ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات. لكن الإتفاق سيسمح لهم باستغلال حقول الغاز الطبيعي المربحة تحت البحر الأبيض المتوسط