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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وكالة-وصول-الموفد-الأمريكي-إلى-لبنان-لاستئناف-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-1058205923.html
وكالة: وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
وكالة: وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان آتياً من إسرائيل لمتابعة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:26+0000
2022-02-08T11:26+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت وكالة "النشرة" أن الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، وصل إلى لبنان آتياً من إسرائيل، وهو يحمل عرضاً يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد أعلن أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".وفي هذا السياق، أكد "استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بوساطة أمريكية". وكانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تعثرت عدة مرات. ويشكل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أهمية بالغة للبنان، لتسهيل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.وتهدف المفاوضات إلى التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات إقتصادية كبيرة. ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات. لكن الإتفاق سيسمح لهم باستغلال حقول الغاز الطبيعي المربحة تحت البحر الأبيض المتوسط
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العالم العربي, لبنان

وكالة: وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

11:26 GMT 08.02.2022
© -رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة آموس هوستين في العاصمة اللبنانية بيروت.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة آموس هوستين في العاصمة اللبنانية بيروت. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان آتياً من إسرائيل لمتابعة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وذكرت وكالة "النشرة" أن الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، وصل إلى لبنان آتياً من إسرائيل، وهو يحمل عرضاً يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد أعلن أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان".
وفي هذا السياق، أكد "استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بوساطة أمريكية".
وكانت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تعثرت عدة مرات. ويشكل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أهمية بالغة للبنان، لتسهيل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وتهدف المفاوضات إلى التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة. ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات إقتصادية كبيرة. ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات. لكن الإتفاق سيسمح لهم باستغلال حقول الغاز الطبيعي المربحة تحت البحر الأبيض المتوسط
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