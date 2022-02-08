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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وول-ستريت-ترتفع-عند-الإغلاق-وصعود-أسهم-البنوك-مع-عوائد-السندات-1058236091.html
"وول ستريت" ترتفع عند الإغلاق وصعود أسهم البنوك مع عوائد السندات
"وول ستريت" ترتفع عند الإغلاق وصعود أسهم البنوك مع عوائد السندات
أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم شركتي أبل ومايكروسوفت، في حين أدت قفزة في سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T22:23+0000
2022-02-08T22:23+0000
وول ستريت
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وحقق المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعا في الجزء الأخير من الجلسة، بعد تكبدهما خسائر في البداية، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ومن بينها تسلا وأمازون، بحسب رويترز.وارتفع ستاندرد آند بورز 500 للبنوك مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على خلفية التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ في تشديد السياسة النقدية.وارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان تشيس آند كو وويلز فارجو أكثر من واحد بالمئة.وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 37.36 نقطة أو 0.84 في المائة ليغلق عند 4521.23 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 178.79 نقطة أو 1.28 في المئة إلى 14194.46 نقطة.وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 374.29 نقطة أو 1.05 في المئة إلى 35465.42 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بورصة-وول-ستريت-تغلق-مرتفعة-بعد-جلسة-تداول-متقلبة-1057617404.html
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وول ستريت

"وول ستريت" ترتفع عند الإغلاق وصعود أسهم البنوك مع عوائد السندات

22:23 GMT 08.02.2022
© REUTERS / Shannon Stapletonبورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton
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أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم شركتي أبل ومايكروسوفت، في حين أدت قفزة في سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن التضخم هذا الأسبوع.
وحقق المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعا في الجزء الأخير من الجلسة، بعد تكبدهما خسائر في البداية، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ومن بينها تسلا وأمازون، بحسب رويترز.
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد جلسة تداول متقلبة
1 فبراير, 22:08 GMT
وارتفع ستاندرد آند بورز 500 للبنوك مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على خلفية التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ في تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان تشيس آند كو وويلز فارجو أكثر من واحد بالمئة.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 37.36 نقطة أو 0.84 في المائة ليغلق عند 4521.23 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 178.79 نقطة أو 1.28 في المئة إلى 14194.46 نقطة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 374.29 نقطة أو 1.05 في المئة إلى 35465.42 نقطة.
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