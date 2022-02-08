https://arabic.sputniknews.com/20220208/-لبنان-يتلقى-خطابا-من-ألمانيا-يطلب-معلومات-عن-أوضاع-حاكم-مصرف-لبنان-المالية-1058176751.html

لبنان يتلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات عن أوضاع حاكم مصرف لبنان المالية

لبنان يتلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات عن أوضاع حاكم مصرف لبنان المالية

تلقت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، خطاباً من ألمانيا تطلب فيه معلومات حول أوضاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T09:49+0000

2022-02-08T09:49+0000

2022-02-08T09:49+0000

أخبار لبنان

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصففته بالرسمي، قوله إن "لبنان تلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".كما ذكرت الوكالة أن المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية، "امتنع عن التعليق على ما إذا كانت قد أرسلت طلب تعاون إلى لبنان بشأن الأوضاع المالية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة".وكان مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، قد أكد في وقت سابق، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني أنه تم فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون "إجراء عادي"، وليس "دعوى قضائية". وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.

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