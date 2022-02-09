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https://arabic.sputniknews.com/20220209/أردوغان-يبعث-رسائل-شكر-إلى-مواطنين-أتراك-1058277813.html
أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك
أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسائل شكر لمواطنين أتراك تمنوا له السلامة والشفاء العاجل إثر إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:57+0000
2022-02-09T20:57+0000
2022-02-09T20:57+0000
رجب طيب أردوغان
فيروس كورونا
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وكان الرئيس التركي أعلن يوم السبت أنه أجرى هو وزوجته، اختبارات الكشف عن كورونا، إثر شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.وفي أعقاب ذلك نشر آلاف المواطنين رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعربوا فيها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.وردا على عدد من هذه الرسائل، وجه أردوغان الشكر للمواطنين الذي خاطبوه من مختلف الولايات التركية.
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رجب طيب أردوغان, فيروس كورونا
أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك تابعنا عبر
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسائل شكر لمواطنين أتراك تمنوا له السلامة والشفاء العاجل إثر إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.
وكان
الرئيس التركي
أعلن يوم السبت أنه أجرى هو وزوجته، اختبارات الكشف عن كورونا، إثر شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وفي أعقاب ذلك نشر آلاف المواطنين رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعربوا فيها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.
وردا على عدد من هذه الرسائل، وجه أردوغان الشكر للمواطنين الذي خاطبوه من مختلف الولايات التركية.