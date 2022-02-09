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أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك
أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسائل شكر لمواطنين أتراك تمنوا له السلامة والشفاء العاجل إثر إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:57+0000
2022-02-09T20:57+0000
رجب طيب أردوغان
فيروس كورونا
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وكان الرئيس التركي أعلن يوم السبت أنه أجرى هو وزوجته، اختبارات الكشف عن كورونا، إثر شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.وفي أعقاب ذلك نشر آلاف المواطنين رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعربوا فيها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.وردا على عدد من هذه الرسائل، وجه أردوغان الشكر للمواطنين الذي خاطبوه من مختلف الولايات التركية.
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رجب طيب أردوغان, فيروس كورونا

أردوغان يبعث رسائل شكر إلى مواطنين أتراك

20:57 GMT 09.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . POOL
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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسائل شكر لمواطنين أتراك تمنوا له السلامة والشفاء العاجل إثر إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.
وكان الرئيس التركي أعلن يوم السبت أنه أجرى هو وزوجته، اختبارات الكشف عن كورونا، إثر شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وفي أعقاب ذلك نشر آلاف المواطنين رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعربوا فيها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.
وردا على عدد من هذه الرسائل، وجه أردوغان الشكر للمواطنين الذي خاطبوه من مختلف الولايات التركية.
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