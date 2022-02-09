أول تعليق من نصر الله على انسحاب الحريري من العمل السياسي

وقال نصر الله، في لقاء مع قناة العالم الإيرانية، إن" قرار الرئيس الحريري مؤسف، وكنا نتمنى ألا يحدث، وندعوه لإعادة أو صرف النظر"، مؤكدا أن "غياب تيار المستقبل له تأثير كبير في الانتخابات".وأكد أن "فرص التعاون مع تيار المستقبل كانت وتبقى قائمة"، مشيرا في الوقت ذاته، أن "الحديث عن أن انسحاب تيار المستقبل سيفتح الباب أمام التطرف مبالغ فيه".وكان زعيم تيار المستقبل اللبناني رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، أعلن الشهر الماضي، تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد، وعدم التقدم بأي ترشيحات من التيار في الانتخابات المقررة منتصف مايو/ أيار المقبل.وتم تسجيل نحو ربع مليون ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة بالبرلمان المكون من 128 مقعدا، ما يوازي نحو ثلاثة أمثال الرقم السابق المسجل في انتخابات 2018.وينتظر أن ينتخب مجلس النواب الجديد رئيسا جديدا للبلاد. وانتخب الرئيس الحالي ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016، بعد شغور المنصب لنحو 29 شهرا. وتنتهي ولاية عون بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
وتم تسجيل نحو ربع مليون ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة بالبرلمان المكون من 128 مقعدا، ما يوازي نحو ثلاثة أمثال الرقم السابق المسجل في انتخابات 2018.
وينتظر أن ينتخب مجلس النواب الجديد رئيسا جديدا للبلاد. وانتخب الرئيس الحالي ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016، بعد شغور المنصب لنحو 29 شهرا. وتنتهي ولاية عون بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.