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https://arabic.sputniknews.com/20220209/إسرائيل-إحباط-هروب-سجناء-أمنيين-عبر-نفق-حاولوا-حفره-1058272623.html
إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا حفره
إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا حفره
قال عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إنه تم إحباط محاولة هروب سجناء أمنيين كانوا يحفرون نفقا للهروب من أحد السجون. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:56+0000
2022-02-09T16:56+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكر ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى قول بارليف، إن أفراد مصلحة السجون بسجن "عوفير" منعوا محاولة هروب عبر نفق مثلما حدث في سجن "جلبوع".جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال إفادته أمام اللجنة المعنية بتقصي الحقائق في قضية هروب 6 سجناء فلسطينيين من سجن "جلبوع"، التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.وقال عومير بارليف، إن السبب في تمكن سجناء سجن "جلبوع" من الفرار هو وجود قصور في عمل السجانين والقيادة الخاصة بالسجن الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مثل هذه العيوب أصبحت تخيم على المجتمع الإسرائيلي.يذكر أن 6 سجناء فلسطينيين تمكنوا من الهروب عبر نفق حفروه من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من إعادة اعتقالهم بعد أسبوع من العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/إسرائيل-تبدأ-تحصين-سجن-جلبوع-ضد-هروب-الأسرى-1054888439.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل… إحباط هروب سجناء أمنيين عبر نفق حاولوا حفره

16:56 GMT 09.02.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHUسجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHU
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قال عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إنه تم إحباط محاولة هروب سجناء أمنيين كانوا يحفرون نفقا للهروب من أحد السجون.
ذكر ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى قول بارليف، إن أفراد مصلحة السجون بسجن "عوفير" منعوا محاولة هروب عبر نفق مثلما حدث في سجن "جلبوع".
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال إفادته أمام اللجنة المعنية بتقصي الحقائق في قضية هروب 6 سجناء فلسطينيين من سجن "جلبوع"، التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
3 يناير, 11:35 GMT
وقال عومير بارليف، إن السبب في تمكن سجناء سجن "جلبوع" من الفرار هو وجود قصور في عمل السجانين والقيادة الخاصة بالسجن الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مثل هذه العيوب أصبحت تخيم على المجتمع الإسرائيلي.
يذكر أن 6 سجناء فلسطينيين تمكنوا من الهروب عبر نفق حفروه من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من إعادة اعتقالهم بعد أسبوع من العملية.
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