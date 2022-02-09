إعلام: هليكوبتر "بلاك هوك" تحلق دون طيار.. في واقعة الأولى من نوعها

وذكرت مجلة يسرائيل ديفينس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية من نوع "بلاك هوك" نجحت في التحليق دون طيار، يوم السبت الماضي، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وذلك في سياق دراسة وتجربة أجريت في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.وأفادت المجلة بأن المروحية حلقت لمدة نصف ساعة كاملة فوق مدينة كنتاكي دون طيار، السبت الماضي، وأعيدت التجربة بعدها بيومين في رحلة أقصر زمنيا، من خلال تركيب أنظمة معينة في قمرة قيادة المروحية.وأوضحت المجلة الدفاعية أن المروحية دون طيار يمكنها العمل في أحلك الظروف الجوية وأسوأها، وهي توفر المرونة العسكرية للجيش، كما أنها تتميز بالقدرة على الطيران ليل نهار.
كشفت مجلة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن واقعة عسكرية هي الأولى من نوعها، تتمثل في تحليق هليكوبتر "بلاك هوك" دون طيار.
وذكرت مجلة يسرائيل ديفينس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية من نوع "بلاك هوك" نجحت في التحليق دون طيار، يوم السبت الماضي، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وذلك في سياق دراسة وتجربة أجريت في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.
وأفادت المجلة بأن المروحية حلقت لمدة نصف ساعة كاملة فوق مدينة كنتاكي دون طيار، السبت الماضي، وأعيدت التجربة بعدها بيومين في رحلة أقصر زمنيا، من خلال تركيب أنظمة معينة في قمرة قيادة المروحية.
وأوضحت المجلة الدفاعية أن المروحية دون طيار يمكنها العمل في أحلك الظروف الجوية وأسوأها، وهي توفر المرونة العسكرية للجيش، كما أنها تتميز بالقدرة على الطيران ليل نهار.