تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/إعلام-هليكوبتر-بلاك-هوك-تحلق-دون-طيار-في-واقعة-الأولى-من-نوعها-1058270318.html
إعلام: هليكوبتر "بلاك هوك" تحلق دون طيار.. في واقعة الأولى من نوعها
إعلام: هليكوبتر "بلاك هوك" تحلق دون طيار.. في واقعة الأولى من نوعها
كشفت مجلة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن واقعة عسكرية هي الأولى من نوعها، تتمثل في تحليق هليكوبتر "بلاك هوك" دون طيار. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:51+0000
2022-02-09T15:51+0000
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049329324_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0a2056017dcfd1a9bb706eace9a2abe1.jpg
وذكرت مجلة يسرائيل ديفينس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية من نوع "بلاك هوك" نجحت في التحليق دون طيار، يوم السبت الماضي، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وذلك في سياق دراسة وتجربة أجريت في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.وأفادت المجلة بأن المروحية حلقت لمدة نصف ساعة كاملة فوق مدينة كنتاكي دون طيار، السبت الماضي، وأعيدت التجربة بعدها بيومين في رحلة أقصر زمنيا، من خلال تركيب أنظمة معينة في قمرة قيادة المروحية.وأوضحت المجلة الدفاعية أن المروحية دون طيار يمكنها العمل في أحلك الظروف الجوية وأسوأها، وهي توفر المرونة العسكرية للجيش، كما أنها تتميز بالقدرة على الطيران ليل نهار.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049329324_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_92b2680025c64ae2969a7bc5ded97eb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل

إعلام: هليكوبتر "بلاك هوك" تحلق دون طيار.. في واقعة الأولى من نوعها

15:51 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / HUEY D. YOUNGER JRمروحية تهبط على متن المدمرة الأمريكية أرلي بارك
مروحية تهبط على متن المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / HUEY D. YOUNGER JR
تابعنا عبر
كشفت مجلة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن واقعة عسكرية هي الأولى من نوعها، تتمثل في تحليق هليكوبتر "بلاك هوك" دون طيار.
وذكرت مجلة يسرائيل ديفينس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية من نوع "بلاك هوك" نجحت في التحليق دون طيار، يوم السبت الماضي، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وذلك في سياق دراسة وتجربة أجريت في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.
وأفادت المجلة بأن المروحية حلقت لمدة نصف ساعة كاملة فوق مدينة كنتاكي دون طيار، السبت الماضي، وأعيدت التجربة بعدها بيومين في رحلة أقصر زمنيا، من خلال تركيب أنظمة معينة في قمرة قيادة المروحية.
وأوضحت المجلة الدفاعية أن المروحية دون طيار يمكنها العمل في أحلك الظروف الجوية وأسوأها، وهي توفر المرونة العسكرية للجيش، كما أنها تتميز بالقدرة على الطيران ليل نهار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية