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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-الإسرائيلي-صاروخ-مضاد-للطائرات-اطلق-من-سوريا-تجاه-إسرائيل-1058236840.html
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T00:03+0000
2022-02-09T00:03+0000
2022-02-09T00:03+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
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