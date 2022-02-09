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الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
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الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل
09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T00:03+0000
2022-02-09T00:03+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا تجاه إسرائيل

00:03 GMT 09.02.2022
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