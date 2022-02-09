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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الدفاع-الصينية-بيع-أسلحة-أمريكية-لتايوان-يعد-تدخلا-صارخا-في-الشؤون-الداخلية-للصين---1058238220.html
الدفاع الصينية: بيع أسلحة أمريكية لتايوان يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين
الدفاع الصينية: بيع أسلحة أمريكية لتايوان يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن بيع أسلحة أمريكية لتايوان يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية، داعية الولايات المتحدة لإلغاء صفقة بيع... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T05:28+0000
2022-02-09T05:28+0000
العالم
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ونقل موقع وزارة الدفاع الصينية عن المتحدث الرسمي باسمها، وو تشيان قوله: "إن بيع أسلحة أمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين ... إن هذا يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، كما أنه يضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".ووفقا له، فإن بيع أسلحة أمريكية لتايوان "يقوض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين القوات المسلحة للبلدين، ويعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر، وتعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارض ذلك بشدة".وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا متصاعدا، في السنوات الأخيرة، على خلفية قضايا عدة، على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة تشنجان.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الصين-تطالب-أمريكا-بإلغاء-صفقة-أسلحة-بـ100-مليون-دولار-لصالح-تايوان--1058171616.html
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العالم

الدفاع الصينية: بيع أسلحة أمريكية لتايوان يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين

05:28 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Anton Denisovالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن بيع أسلحة أمريكية لتايوان يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية، داعية الولايات المتحدة لإلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار.
ونقل موقع وزارة الدفاع الصينية عن المتحدث الرسمي باسمها، وو تشيان قوله: "إن بيع أسلحة أمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين ... إن هذا يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، كما أنه يضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".
ووفقا له، فإن بيع أسلحة أمريكية لتايوان "يقوض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين القوات المسلحة للبلدين، ويعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر، وتعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارض ذلك بشدة".
وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا متصاعدا، في السنوات الأخيرة، على خلفية قضايا عدة، على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة تشنجان.
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الصين تطالب أمريكا بإلغاء صفقة أسلحة بـ100 مليون دولار لصالح تايوان
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