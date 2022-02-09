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https://arabic.sputniknews.com/20220209/السفارة-الأمريكية-في-أبو-ظبي-تطلق-تحذيرات-لرعاياها-من-هجمات-محتملة-على-الإمارات-1058239712.html
السفارة الأمريكية في أبو ظبي تطلق تحذيرات لرعاياها من هجمات محتملة على الإمارات
السفارة الأمريكية في أبو ظبي تطلق تحذيرات لرعاياها من هجمات محتملة على الإمارات
أطلقت ​السفارة الأمريكية​ في ​أبو ظبي​، اليوم الأربعاء، لرعاياها داخل ​الإمارات​ تحذيرات من هجمات صاروخية أو عبر طائرات مسيرة محتملة قد تتعرض لها المنطقة. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T07:26+0000
2022-02-09T07:26+0000
العالم العربي
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وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها أنها تنصح المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة التي ذكرتها في بيانها على الفور، والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية.كما نشرت السفارة الأمريكية الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع حادث وبعده.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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العالم العربي

السفارة الأمريكية في أبو ظبي تطلق تحذيرات لرعاياها من هجمات محتملة على الإمارات

07:26 GMT 09.02.2022
© REUTERS / NIR ELIASأبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020
أبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أطلقت ​السفارة الأمريكية​ في ​أبو ظبي​، اليوم الأربعاء، لرعاياها داخل ​الإمارات​ تحذيرات من هجمات صاروخية أو عبر طائرات مسيرة محتملة قد تتعرض لها المنطقة.
وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها أنها تنصح المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة التي ذكرتها في بيانها على الفور، والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية.
كما نشرت السفارة الأمريكية الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع حادث وبعده.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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